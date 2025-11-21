Украина очертила свои "красные линии" для завершения войны

Украина готова активно работать над мирным планом команды президента США Дональда Трампа. Однако Киев имеет четкие и незыблемые "красные линии", непосредственно касающиеся территориальной целостности и суверенитета государства. Об этом заявила заместитель постоянного представителя Украины при ООН Кристина Гайовишин во время заседания Совета Безопасности ООН.

Украина не собирается торговать своими территориями

Кристина Гайовишин в очередной раз напомнила миру, что Украина ни де-факто, ни де-юре не признает временно оккупированную территорию Украины российской.

Наша земля не продается. Украина не согласится ни на какие ограничения своего права на самооборону или численности и возможностей наших Вооруженных сил. Мы также не будем терпеть никаких посягательств на наш суверенитет, включая наше суверенное право выбирать союзы, к которым стремимся присоединиться. Кристина Гайовишин Заместитель постоянного представителя Украины при ООН

Дипломат также напомнила о важном принципе: ничего об Украине без Украины, ничего о Европе без Европы.

Официальный Киев не намерен вознаграждать стремление к геноциду со стороны России.

По словам зампостпреда, для возвращения мира крайне важно усилить поддержку Украины, как финансовую, так и военную.