Украина очертила свои "красные линии" для завершения войны

Украина готова активно работать над мирным планом команды президента США Дональда Трампа. Однако Киев имеет четкие и незыблемые "красные линии", непосредственно касающиеся территориальной целостности и суверенитета государства. Об этом заявила заместитель постоянного представителя Украины при ООН Кристина Гайовишин во время заседания Совета Безопасности ООН.
Главные тезисы
- Усиление оборонных возможностей Украины – единственный способ остановить РФ.
- Россия не ограничится войной на украинской территории.
Украина не собирается торговать своими территориями
Кристина Гайовишин в очередной раз напомнила миру, что Украина ни де-факто, ни де-юре не признает временно оккупированную территорию Украины российской.
Дипломат также напомнила о важном принципе: ничего об Украине без Украины, ничего о Европе без Европы.
Официальный Киев не намерен вознаграждать стремление к геноциду со стороны России.
По словам зампостпреда, для возвращения мира крайне важно усилить поддержку Украины, как финансовую, так и военную.
