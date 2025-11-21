Лидеры Европы уже готовят альтернативу мирному плану Трампа

Как удалось узнать изданию The Wall Street Journal, европейские союзники активно работают над другой версией плана завершения российско-украинской войны. Главная цель — предложить Украине более справедливые условия, чем в плане президента США Дональда Трампа.

Европа будет добиваться справедливого завершения войны

Согласно данным СМИ, лидерам Европы не очень понравилось то, что они прочитали в новом мирном плане Трампа.

Именно поэтому было принято решение начать работу над альтернативным вариантом.

Официальный Брюссель питает надежду на то, что Украина примет его вариант, ведь он будет гораздо справедливее того, что предлагают Киеву Штаты.

Европейские союзники рассчитывают окончательно завершить работу над своим планом в ближайшие дни.

Журналисты обращают внимание на то, что никаких подробностей о будущем "европейском" документе пока не раскрывают.

Ночью 21 ноября американские СМИ обнародовали все 28 пунктов нового "мирного плана" США, который передали не ознакомление Украине.

В Офисе президента Украины официально подтвердили, что Владимир Зеленский получил от американской стороны проект плана и готов к его обсуждению.

По словам временно поверенной в делах США в Украине Джули Дэвис, Киев и Вашингтон договорились об "агрессивном графике" усилий по подписанию мирного договора.