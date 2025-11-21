Готовятся к "шоку". Россию накроет новая волна инфляции

Российские оппозиционные СМИ отмечают, что страна-агрессорка уже готовится к ускорению роста цен из-за повышения налогов, которое начнется в 2026 году.
Главные тезисы
- Инфляционные ожидания у населения России стремительно растут.
- Власти РФ решились на второе за 7 лет повышение ставки НДС (с 20 до 22%)
Россияне столкнутся с обострением инфляции
Согласно последним данным, уровень инфляционных ожиданий российского населения в прошлом месяце вырос с 12,6% до 13,3%.
Журналисты обращают внимание, что такой рост был самым большим с октября 2024 года — на это также указывают отчеты Центробанка РФ.
По словам экономиста Дмитрия Полевог, это реакция "на будущее повышение НДС, рост цен на топливо и повышение утильсбора".
В первую очередь инфляции боятся люди со сбережениями. Согласно последним данным, у них инфляционные ожидания выросли с 11,1% до 12,3%.
У тех, кто не имеет сбережений, ожидания даже выше — на уровне 13,7%.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-