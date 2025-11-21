Готовятся к "шоку". Россию накроет новая волна инфляции
Экономика
Готовятся к "шоку". Россию накроет новая волна инфляции

Источник:  online.ua

Российские оппозиционные СМИ отмечают, что страна-агрессорка уже готовится к ускорению роста цен из-за повышения налогов, которое начнется в 2026 году.

Главные тезисы

  • Инфляционные ожидания у населения России стремительно растут.
  • Власти РФ решились на второе за 7 лет повышение ставки НДС (с 20 до 22%)

Согласно последним данным, уровень инфляционных ожиданий российского населения в прошлом месяце вырос с 12,6% до 13,3%.

Журналисты обращают внимание, что такой рост был самым большим с октября 2024 года — на это также указывают отчеты Центробанка РФ.

По словам экономиста Дмитрия Полевог, это реакция "на будущее повышение НДС, рост цен на топливо и повышение утильсбора".

Инфляционные ожидания "вступили в гонку", которая спровоцирована ожиданиями будущих проинфляционных шоков, — заявляют представители российского Газпромбанка.

В первую очередь инфляции боятся люди со сбережениями. Согласно последним данным, у них инфляционные ожидания выросли с 11,1% до 12,3%.

У тех, кто не имеет сбережений, ожидания даже выше — на уровне 13,7%.

Второе за 7 лет повышение ставки НДС (с 20 до 22%) выведет Россию в топ стран мира по уровню этого налога. Высшее НДС только в некоторых странах Европы, а за пределами европейского региона РФ будет делить лидерство с Уругваем.

