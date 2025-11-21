Российские оппозиционные СМИ отмечают, что страна-агрессорка уже готовится к ускорению роста цен из-за повышения налогов, которое начнется в 2026 году.

Россияне столкнутся с обострением инфляции

Согласно последним данным, уровень инфляционных ожиданий российского населения в прошлом месяце вырос с 12,6% до 13,3%.

Журналисты обращают внимание, что такой рост был самым большим с октября 2024 года — на это также указывают отчеты Центробанка РФ.

По словам экономиста Дмитрия Полевог, это реакция "на будущее повышение НДС, рост цен на топливо и повышение утильсбора".

Инфляционные ожидания "вступили в гонку", которая спровоцирована ожиданиями будущих проинфляционных шоков, — заявляют представители российского Газпромбанка. Поделиться

В первую очередь инфляции боятся люди со сбережениями. Согласно последним данным, у них инфляционные ожидания выросли с 11,1% до 12,3%.

У тех, кто не имеет сбережений, ожидания даже выше — на уровне 13,7%.