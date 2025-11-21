Готуються до "шоку". Росію накриє нова хвиля інфляції
Готуються до "шоку". Росію накриє нова хвиля інфляції

Росіяни стикнуться зі загостренням інфляції
Російські опозиційні ЗМІ наголошують, що країна-агресорка уже готується до прискорення зростання цін через підвищення податків, яке почнеться у 2026 році.

Головні тези:

  • Інфляційні очікування серед населення Росії стрімко зростають.
  • Влада РФ наважилася на друге за 7 років підвищення ставки ПДВ (з 20 до 22%) 

Росіяни стикнуться зі загостренням інфляції

Згідно з останніми даним, рівень інфляційних очікувань російського населення минулого місяця зріс з 12,6% до 13,3%.

Журналісти звертають увагу на те, що таке зростання було найбільшим з жовтня 2024 року — на це також вказують звіти Центробанку РФ.

За словами економіста Дмитра Польовог, це реакція "на майбутнє підвищення ПДВ, зростання цін на паливо і підвищення утильзбору".

Інфляційні очікування „вступили в перегони", які спровоковані очікуваннями майбутніх проінфляційних шоків, — заявляють представники російського Газпромбанку.

Насамперед інфляції бояться люди з заощадженнями. Згідно з останніми даними, у них інфляційні очікування зросли з 11,1% до 12,3%.

У тих, хто заощаджень не має, очікування навіть вищі — на рівні 13,7%.

Друге за 7 років підвищення ставки ПДВ (з 20 до 22%) виведе Росію в топ країн світу за рівнем цього податку. Вище ПДВ лише в деяких країнах Європи, а за межами європейського регіону РФ буде ділити лідерство з Уругваєм.

