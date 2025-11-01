Російська економіка входить у фазу, коли навіть офіційна статистика вже не здатна приховати масштаби проблем.

Російська економіка летить у прірву

Зокрема, сальдований прибуток підприємств за вісім місяців 2025 року скоротився на 8,3% — цифра, яка в контексті загальної динаміки свідчить про системне згортання бізнес-активності.

Кредитний ринок, що мав би бути індикатором довіри, демонструє протилежне: частка проблемних позичальників серед юридичних осіб досягла 23%, а близько 165 тисяч компаній уже не здатні обслуговувати свої борги.

Як зауважили у СЗРУ, це є сигналом того, що корпоративний сектор втратив фінансову стійкість.

Особливо показовою є ситуація у вугільній галузі, яка ще донедавна вважалася одним із «стовпів» російського експорту.

Так, частка збиткових підприємств тут зросла до 67%. Сальдований збиток за січень — серпень сягнув 263,2 млрд рублів, збільшившись лише за один місяць на 38,2 млрд. Прибуток впав удвічі, тоді як збитки зросли у 2,6 раза. Галузь, яка мала б приносити валюту, перетворюється на чорну діру для бюджету.

За даними розвідки, не краща картина у сфері послуг. Зокрема, «Почта России» повідомила про падіння доходів від ключових послуг на 4,5%, а від фінансового посередництва — на 9,3%. Валова прибутковість скоротилася у 2,5 раза, а збиток від продажів зріс у 5,7 раза — до 10,7 млрд рублів.

Компанія пояснила це «змінами в операційному середовищі», але сухі цифри говорять самі за себе: короткострокові зобов’язання перевищують оборотні активи на 25,6 млрд рублів, що у п’ять разів більше, ніж рік тому. Це класичний симптом ліквідної кризи, яку вже неможливо замаскувати корпоративними формулюваннями.

Також демонструє тенденцію до деградації металургійний гігант «Норнікель»: чистий прибуток за дев'ять місяців скоротився на 39%, тоді як витрати зросли на 34% через підвищення ставок.

Одночасне падіння виробництва нікелю, міді, паладію та платини лише підкреслює, що компанія втрачає позиції на глобальному ринку.

Крім того, символічний вигляд має і результат «Газпрому» — чистий збиток у 170,3 млрд рублів за дев’ять місяців.

Як зауважили у СЗРУ, для компанії, яка десятиліттями була головним донором бюджету, це не просто фінансовий провал, а стратегічний розворот: ресурс, що мав гарантувати стабільність, тепер сам потребує підтримки.

Акціонерне товариство «РЖД» також не залишилися осторонь, зокрема збиток у 4,2 млрд рублів лише доповнює картину загального занепаду.

Усі ці дані складаються в єдину мозаїку: російська економіка втрачає здатність генерувати прибуток навіть у традиційно сильних секторах. Зростання боргового навантаження, падіння виробництва та збитковість ключових корпорацій вказують на те, що криза не є тимчасовим збоєм, а стає новою нормою.