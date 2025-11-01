Російська економіка входить у фазу, коли навіть офіційна статистика вже не здатна приховати масштаби проблем.
Головні тези:
- Збитковість ключових корпорацій вказує на масштабне падіння російської економіки.
- Російські підприємства зазнають великих фінансових труднощів через зростання боргового навантаження.
- Падіння виробництва та прибутку у важливих секторах, таких як вугільна промисловість та металургія, свідчить про системну кризу.
Російська економіка летить у прірву
Зокрема, сальдований прибуток підприємств за вісім місяців 2025 року скоротився на 8,3% — цифра, яка в контексті загальної динаміки свідчить про системне згортання бізнес-активності.
Як зауважили у СЗРУ, це є сигналом того, що корпоративний сектор втратив фінансову стійкість.
Особливо показовою є ситуація у вугільній галузі, яка ще донедавна вважалася одним із «стовпів» російського експорту.
Так, частка збиткових підприємств тут зросла до 67%. Сальдований збиток за січень — серпень сягнув 263,2 млрд рублів, збільшившись лише за один місяць на 38,2 млрд. Прибуток впав удвічі, тоді як збитки зросли у 2,6 раза. Галузь, яка мала б приносити валюту, перетворюється на чорну діру для бюджету.
За даними розвідки, не краща картина у сфері послуг. Зокрема, «Почта России» повідомила про падіння доходів від ключових послуг на 4,5%, а від фінансового посередництва — на 9,3%. Валова прибутковість скоротилася у 2,5 раза, а збиток від продажів зріс у 5,7 раза — до 10,7 млрд рублів.
Компанія пояснила це «змінами в операційному середовищі», але сухі цифри говорять самі за себе: короткострокові зобов’язання перевищують оборотні активи на 25,6 млрд рублів, що у п’ять разів більше, ніж рік тому. Це класичний симптом ліквідної кризи, яку вже неможливо замаскувати корпоративними формулюваннями.
Одночасне падіння виробництва нікелю, міді, паладію та платини лише підкреслює, що компанія втрачає позиції на глобальному ринку.
Крім того, символічний вигляд має і результат «Газпрому» — чистий збиток у 170,3 млрд рублів за дев’ять місяців.
Як зауважили у СЗРУ, для компанії, яка десятиліттями була головним донором бюджету, це не просто фінансовий провал, а стратегічний розворот: ресурс, що мав гарантувати стабільність, тепер сам потребує підтримки.
Акціонерне товариство «РЖД» також не залишилися осторонь, зокрема збиток у 4,2 млрд рублів лише доповнює картину загального занепаду.
Усі ці дані складаються в єдину мозаїку: російська економіка втрачає здатність генерувати прибуток навіть у традиційно сильних секторах. Зростання боргового навантаження, падіння виробництва та збитковість ключових корпорацій вказують на те, що криза не є тимчасовим збоєм, а стає новою нормою.