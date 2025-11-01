Российская экономика входит в фазу масштабного падения — что известно
Российская экономика входит в фазу масштабного падения — что известно

Служба внешней разведки Украины
Россия
Российская экономика входит в фазу, когда даже официальная статистика уже не способна скрыть масштабы проблем.

Главные тезисы

  • Убыточность ключевых корпораций и финансовые трудности предприятий свидетельствуют о системном кризисе в российской экономике.
  • Кредитный рынок демонстрирует ухудшение ситуации, с долей проблемных заемщиков среди юридических лиц до 23%.
  • Угольная промышленность и металлургия входят в черную дыру, несмотря на свою значимость для экономики России.

Российская экономика летит в пропасть

В частности, сальдированная прибыль предприятий за восемь месяцев 2025 года сократилась на 8,3% — цифра, в контексте общей динамики свидетельствующая о системном сворачивании бизнес-активности.

Кредитный рынок, который должен быть индикатором доверия, демонстрирует обратное: доля проблемных заемщиков среди юридических лиц достигла 23%, а около 165 тысяч компаний уже не способны обслуживать свои долги.

Как отметили в СЗРУ, это сигнал того, что корпоративный сектор потерял финансовую устойчивость.

Особенно показательна ситуация в угольной отрасли, которая еще до недавнего времени считалась одним из «столпов» российского экспорта.

Так, доля убыточных предприятий здесь выросла до 67%. Сальдированный убыток за январь — август достиг 263,2 млрд рублей, увеличившись всего за один месяц на 38,2 млрд. Прибыль упала вдвое, тогда как убытки выросли в 2,6 раза. Отрасль, которая должна приносить валюту, превращается в черную дыру для бюджета.

По данным разведки, не лучшая картина в сфере услуг. В частности, Почта России сообщила о падении доходов от ключевых услуг на 4,5%, а от финансового посредничества — на 9,3%. Валовая доходность сократилась в 2,5 раза, а убыток от продаж вырос в 5,7 раза — до 10,7 млрд рублей.

Компания объяснила это «изменениями в операционной среде», но сухие цифры говорят сами за себя: краткосрочные обязательства превышают оборотные активы на 25,6 млрд. рублей, что в пять раз больше, чем год назад. Это классический симптом ликвидного кризиса, который уже невозможно замаскировать корпоративными формулировками.

Также демонстрирует тенденцию к деградации металлургический гигант "Норникель": чистая прибыль за девять месяцев сократилась на 39%, тогда как расходы выросли на 34% из-за повышения ставок.

Одновременное падение производства никеля, меди, палладия и платины лишь подчеркивает, что компания теряет позиции на глобальном рынке.

Кроме того, символический вид выглядит и в результате «Газпрома» — чистый убыток в 170,3 млрд рублей за девять месяцев.

Как отметили в СЗРУ, для компании, которая десятилетиями была главным донором бюджета, это не просто финансовый провал, а стратегический разворот: ресурс, который должен гарантировать стабильность, теперь сам нуждается в поддержке.

Акционерное общество «РЖД» также не осталось в стороне, в том числе ущерб в 4,2 млрд рублей лишь дополняет картину всеобщего упадка.

Все эти данные складываются в единую мозаику: русская экономика теряет способность генерировать прибыль даже в обычно мощных секторах. Рост долговой нагрузки, падение производства и убыточность ключевых корпораций указывают, что кризис не является временным сбоем, а становится новой нормой.

