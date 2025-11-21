Феномен спуфінгу. Як Україна знищує "ідеальну зброю" Путіна
Україна
Дата публікації

Феномен спуфінгу. Як Україна знищує "ідеальну зброю" Путіна

Що таке спуфінг та як він працює
Джерело:  Forbes

Російський диктатор Володимир Путін неодноразово називав російську аеробалістичну ракету “Кинджал”, яка здатна нести ядерний заряд, "ідеальною зброєю". Однак українські воїни не лише навчилися їх збивати за допомогою систем Patriot, а й навіть знищувати їх без зайвих зусиль, направляючи в порожні поля.

Головні тези:

  • Йдеться про систему “Ліма”, яка використовується для ведення електронної війни.
  • Завдяки їй було успішно перехоплено 21 ракету “Кинджал”.

Що таке спуфінг та як він працює

Дедалі частіше російські "Кинджали" падають зі швидкістю понад 5 Мах і розбиваються в порожніх полях.

Для цього українські воїни використовують спуфінг.

До такого методу вдається український підрозділ "Нічна варта" — саме їхні системи електронної війни "Ліма" збивають "Кинджали" з курсу, використовуючи техніку, яку так і називають — спуфінг.

Фактично йдеться про процес надсилання ворогу фальшивих даних, які збивають з пантелику приймач, змушуючи його надавати хибне місцезнаходження цілі на українській території.

Ми створюємо широку зону блокування навігації і передаємо специфічний сигнал у двійковому форматі. У певних режимах польоту це спричиняє серйозні аномалії в одному з каналів ракети, змушуючи автопілот намагатися стабілізувати політ, фактично ігноруючи інші датчики, — пояснюють в українському підрозділі.

Загалом таким способом була перехоплена уже 21 ракета "Кинджал”. Ще 2 — наразі під питанням.

Ба більше, наголошується, що саме спуфінг дає можливість збивати цивільні GPS-навігатори з курсу.

