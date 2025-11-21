Феномен спуфінгу. Як Україна знищує "ідеальну зброю" Путіна

Російський диктатор Володимир Путін неодноразово називав російську аеробалістичну ракету “Кинджал”, яка здатна нести ядерний заряд, "ідеальною зброєю". Однак українські воїни не лише навчилися їх збивати за допомогою систем Patriot, а й навіть знищувати їх без зайвих зусиль, направляючи в порожні поля.
Головні тези:
- Йдеться про систему “Ліма”, яка використовується для ведення електронної війни.
- Завдяки їй було успішно перехоплено 21 ракету “Кинджал”.
Що таке спуфінг та як він працює
Дедалі частіше російські "Кинджали" падають зі швидкістю понад 5 Мах і розбиваються в порожніх полях.
Для цього українські воїни використовують спуфінг.
До такого методу вдається український підрозділ "Нічна варта" — саме їхні системи електронної війни "Ліма" збивають "Кинджали" з курсу, використовуючи техніку, яку так і називають — спуфінг.
Фактично йдеться про процес надсилання ворогу фальшивих даних, які збивають з пантелику приймач, змушуючи його надавати хибне місцезнаходження цілі на українській території.
Загалом таким способом була перехоплена уже 21 ракета "Кинджал”. Ще 2 — наразі під питанням.
Ба більше, наголошується, що саме спуфінг дає можливість збивати цивільні GPS-навігатори з курсу.
