Феномен спуфинга. Как Украина уничтожает "идеальное оружие" Путина

Российский диктатор Владимир Путин неоднократно называл российскую аэробалистическую ракету "Кинжал", способную нести ядерный заряд, "идеальным оружием". Однако украинские воины не только научились их сбивать с помощью систем Patriot, но даже уничтожать их без лишних усилий, направляя в пустые поля.
Главные тезисы
- Речь идет о системе “Лима”, которая используется для ведения электронной войны.
- Благодаря ей была успешно перехвачена 21 ракета "Кинжал".
Что такое спуфинг и как он работает
Все чаще российские "Кинжалы" падают со скоростью более 5 Мах и разбиваются в пустых полях.
Для этого украинские воины используют спуфинг.
К такому методу прибегает украинское подразделение "Нічна варта" — именно их системы электронной войны "Ліма" сбивают "Кинжалы" с курса, используя технику, которую так и называют — спуфинг.
Фактически речь идет о процессе отправки врагу фальшивых данных, которые сбивают с толку приемник, заставляя его предоставлять ложное местонахождение цели на украинской территории.
В общей сложности таким способом была перехвачена уже 21 ракета "Кинжал". Еще 2 — под вопросом.
Более того, указано, что именно "спуфинг" дает возможность сбить гражданские GPS-навигаторы с курса.
