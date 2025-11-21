Феномен спуфинга. Как Украина уничтожает "идеальное оружие" Путина
Феномен спуфинга. Как Украина уничтожает "идеальное оружие" Путина

Что такое спуфинг и как он работает
Российский диктатор Владимир Путин неоднократно называл российскую аэробалистическую ракету "Кинжал", способную нести ядерный заряд, "идеальным оружием". Однако украинские воины не только научились их сбивать с помощью систем Patriot, но даже уничтожать их без лишних усилий, направляя в пустые поля.

Главные тезисы

  • Речь идет о системе “Лима”, которая используется для ведения электронной войны.
  • Благодаря ей была успешно перехвачена 21 ракета "Кинжал".

Что такое спуфинг и как он работает

Все чаще российские "Кинжалы" падают со скоростью более 5 Мах и разбиваются в пустых полях.

Для этого украинские воины используют спуфинг.

К такому методу прибегает украинское подразделение "Нічна варта" — именно их системы электронной войны "Ліма" сбивают "Кинжалы" с курса, используя технику, которую так и называют — спуфинг.

Фактически речь идет о процессе отправки врагу фальшивых данных, которые сбивают с толку приемник, заставляя его предоставлять ложное местонахождение цели на украинской территории.

Мы создаем широкую зону блокировки навигации и передаем специальный сигнал в двоичном формате. В определенных режимах полета это приводит к серьезным аномалиям в одном из каналов ракеты, заставляя автопилот пытаться стабилизировать полет, фактически игнорируя другие датчики, — объясняют в украинском подразделении.

В общей сложности таким способом была перехвачена уже 21 ракета "Кинжал". Еще 2 — под вопросом.

Более того, указано, что именно "спуфинг" дает возможность сбить гражданские GPS-навигаторы с курса.

