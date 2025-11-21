Феномен спуфинга. Как Украина уничтожает "идеальное оружие" Путина

Российский диктатор Владимир Путин неоднократно называл российскую аэробалистическую ракету "Кинжал", способную нести ядерный заряд, "идеальным оружием". Однако украинские воины не только научились их сбивать с помощью систем Patriot, но даже уничтожать их без лишних усилий, направляя в пустые поля.

Что такое спуфинг и как он работает

Все чаще российские "Кинжалы" падают со скоростью более 5 Мах и разбиваются в пустых полях.

Для этого украинские воины используют спуфинг.

К такому методу прибегает украинское подразделение "Нічна варта" — именно их системы электронной войны "Ліма" сбивают "Кинжалы" с курса, используя технику, которую так и называют — спуфинг.

Фактически речь идет о процессе отправки врагу фальшивых данных, которые сбивают с толку приемник, заставляя его предоставлять ложное местонахождение цели на украинской территории.

Мы создаем широкую зону блокировки навигации и передаем специальный сигнал в двоичном формате. В определенных режимах полета это приводит к серьезным аномалиям в одном из каналов ракеты, заставляя автопилот пытаться стабилизировать полет, фактически игнорируя другие датчики, — объясняют в украинском подразделении. Поделиться

В общей сложности таким способом была перехвачена уже 21 ракета "Кинжал". Еще 2 — под вопросом.