"Працюємо над документом". Зеленський відреагував на мирний план Трампа

21 листопада глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що вже ознайомився з текстом нового мирного плану команди президента США Дональда Трампа щодо завершення війни РФ проти України.

Як Зеленський коментує мирний план Трампа

За словами глави держави, він провів спільну розмову з французьким лідером Емманюелем Макроном, прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, а також федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Володимир Зеленський висловив вдячність лідерами Європи за принципову підтримку України на тлі останніх подій.

У центрі їхньої уваги цього разу був план щодо миру для України та всієї Європи, який нещодавно представила команда президента США Дональда Трампа.

Цінуємо зусилля США, Президента Трампа та його команди задля завершення цієї війни. Працюємо над документом, який підготувала американська сторона. Це має бути план, який забезпечить реальний достойний мир. Володимир Зеленський Президент України

Як зазначив глава держави, буде забезпечена тісна координація усіх сторін мирного процесу, щоб принципові позиції були враховані.