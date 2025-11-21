"Працюємо над документом". Зеленський відреагував на мирний план Трампа

21 листопада глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що вже ознайомився з текстом нового мирного плану команди президента США Дональда Трампа щодо завершення війни РФ проти України.
Головні тези:
- Зеленський уже обговорив план Трампа з лідерами Європи.
- Наразі триває робота над документом з метою врахування вимог усіх сторін.
Як Зеленський коментує мирний план Трампа
За словами глави держави, він провів спільну розмову з французьким лідером Емманюелем Макроном, прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, а також федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.
Володимир Зеленський висловив вдячність лідерами Європи за принципову підтримку України на тлі останніх подій.
У центрі їхньої уваги цього разу був план щодо миру для України та всієї Європи, який нещодавно представила команда президента США Дональда Трампа.
Як зазначив глава держави, буде забезпечена тісна координація усіх сторін мирного процесу, щоб принципові позиції були враховані.
