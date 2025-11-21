ГУР спалило російський гвинтокрил Ка-27 і системи ППО у Криму — відео

Головне управління розвідки України звітує про нові успішні операції проти російських військ в тимчасово окупованому Криму. Цього разу під вогонь “Примар” ГУР потрапили ворожий гвинтокрил Ка-27 і дороговартісні системи ППО.
Головні тези:
- Розвідники показали влучні удари по дороговартісних російських цілях.
- Також повідомляється про знищення окупантів у населеному пункті Калинове тимчасово окупованої Луганської області.
ГУР знищує російські сили в Криму
Завдяки злагодженим зусиллям ГУРівців вдалося успішно уразити:
корабельний багатофункціональний гелікоптер Ка-27;
аеродромний радіолокаційний комплекс “Ліра-А10”;
РЛС 55Ж6У “Небо-У”;
РЛС “Небо-СВ” у купольній конструкції;
РЛС П-18 “Терек”.
“Примари” зафіксували на відео влучні атаки на дороговартісні російські цілі, а також вражаюче ухилення від ракети з ворожого комплексу “панцирь-С1”:
Варто також зазначити, що завдяки операції ГУР та руху опору вдалося знищити чотирьох російських загарбників, ворожі УАЗ та багі.
Це сталося у населеному пункті Калинове тимчасово окупованої Луганської області.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-