ГУР спалило російський гвинтокрил Ка-27 і системи ППО у Криму — відео

ГУР
ГУР спалило російський гвинтокрил Ка-27 і системи ППО у Криму — відео
Головне управління розвідки України звітує про нові успішні операції проти російських військ в тимчасово окупованому Криму. Цього разу під вогонь “Примар” ГУР потрапили ворожий гвинтокрил Ка-27 і дороговартісні системи ППО.

Головні тези:

  • Розвідники показали влучні удари по дороговартісних російських цілях.
  • Також повідомляється про знищення окупантів у населеному пункті Калинове тимчасово окупованої Луганської області.

ГУР знищує російські сили в Криму

Загарбникам у Криму знову непереливки — майстри спецпідрозділу ГУР МО України “Примари” завдали чергових серйозних втрат російській окупаційній армії, — йдеться в заяві української воєнної розвідки.

Завдяки злагодженим зусиллям ГУРівців вдалося успішно уразити:

  • корабельний багатофункціональний гелікоптер Ка-27;

  • аеродромний радіолокаційний комплекс “Ліра-А10”;

  • РЛС 55Ж6У “Небо-У”;

  • РЛС “Небо-СВ” у купольній конструкції;

  • РЛС П-18 “Терек”.

“Примари” зафіксували на відео влучні атаки на дороговартісні російські цілі, а також вражаюче ухилення від ракети з ворожого комплексу “панцирь-С1”:

Бонусний естетичний кадр  — зафіксований українськими розвідниками рух ключа перелітних птахів у кримському небі. Збройна боротьба триває! Слава Україні! — наголошують українські розвідники.

Варто також зазначити, що завдяки операції ГУР та руху опору вдалося знищити чотирьох російських загарбників, ворожі УАЗ та багі.

Це сталося у населеному пункті Калинове тимчасово окупованої Луганської області.

