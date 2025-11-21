ГУР сожгли российский вертолет Ка-27 и системы ПВО в Крыму — видео

Главное управление разведки Украины отчитывается о новых успешных операциях против российских войск во временно оккупированном Крыму. На этот раз под огонь "Призрак" ГУР попали вражеский вертолет Ка-27 и дорогостоящие системы ПВО.
Главные тезисы
- Разведчики показали меткие удары по дорогостоящим российским целям.
- Также сообщается об уничтожении окупантов в населенном пункте Калиново временно оккупированной Луганской области.
ГУР уничтожает российские силы в Крыму
Благодаря слаженным усилиям ГУРовцев удалось успешно поразить:
корабельный многофункциональный вертолет Ка-27;
аэродромный радиолокационный комплекс "Лира-А10";
РЛС 55Ж6У "Небо-У";
РЛС "Небо-СВ" в купольной конструкции;
РЛС П-18 "Терек".
"Призраки" зафиксировали на видео меткие атаки на дорогостоящие российские цели, а также впечатляющее уклонение от ракеты из вражеского комплекса "панцирь-С1":
Стоит отметить, что благодаря операции ГУР и движению сопротивления удалось уничтожить четырех российских захватчиков, вражеские УАЗ и баги.
Это произошло в населенном пункте Калиново временно оккупированной Луганской области.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-