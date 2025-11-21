ГУР сожгли российский вертолет Ка-27 и системы ПВО в Крыму — видео
Главное управление разведки Украины отчитывается о новых успешных операциях против российских войск во временно оккупированном Крыму. На этот раз под огонь "Призрак" ГУР попали вражеский вертолет Ка-27 и дорогостоящие системы ПВО.

Главные тезисы

  • Разведчики показали меткие удары по дорогостоящим российским целям.
  • Также сообщается об уничтожении окупантов в населенном пункте Калиново временно оккупированной Луганской области.

Захватчикам в Крыму опять не до шуток — мастера спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" нанесли очередные серьезные потери российской оккупационной армии, — сказано в заявлении украинской военной разведки.

Благодаря слаженным усилиям ГУРовцев удалось успешно поразить:

  • корабельный многофункциональный вертолет Ка-27;

  • аэродромный радиолокационный комплекс "Лира-А10";

  • РЛС 55Ж6У "Небо-У";

  • РЛС "Небо-СВ" в купольной конструкции;

  • РЛС П-18 "Терек".

"Призраки" зафиксировали на видео меткие атаки на дорогостоящие российские цели, а также впечатляющее уклонение от ракеты из вражеского комплекса "панцирь-С1":

Бонусный эстетический кадр — зафиксированное украинскими разведчиками движение ключа перелетных птиц в крымском небе. Вооруженная борьба продолжается! Слава Украине! — отмечают украинские разведчики.

Стоит отметить, что благодаря операции ГУР и движению сопротивления удалось уничтожить четырех российских захватчиков, вражеские УАЗ и баги.

Это произошло в населенном пункте Калиново временно оккупированной Луганской области.

