"Работаем над документом". Зеленский отреагировал на мирный план Трампа

21 ноября глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что уже ознакомился с текстом нового мирного плана команды президента США Дональда Трампа по завершению войны РФ против Украины.

Как Зеленский комментирует мирный план Трампа

По словам главы государства, он провел общий разговор с французским лидером Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером, а также федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

Владимир Зеленский выразил благодарность лидерам Европы за принципиальную поддержку Украины на фоне последних событий.

В центре их внимания на этот раз был план мира для Украины и всей Европы, который недавно представила команда президента США Дональда Трампа.

Ценим усилия США, Президента Трампа и его команды для завершения этой войны. Работаем над документом, подготовленным американской стороной. Это должен быть план, обеспечивающий реальный достойный мир. Владимир Зеленский Президент Украины

Как отметил глава государства, будет обеспечена тесная координация всех сторон мирного процесса для того, чтобы принципиальные позиции были учтены.