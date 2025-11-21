"Работаем над документом". Зеленский отреагировал на мирный план Трампа

21 ноября глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что уже ознакомился с текстом нового мирного плана команды президента США Дональда Трампа по завершению войны РФ против Украины.
Главные тезисы
- Зеленский уже обсудил план Трампа с лидерами Европы.
- В настоящее время идет работа над документом с учетом требований всех сторон.
Как Зеленский комментирует мирный план Трампа
По словам главы государства, он провел общий разговор с французским лидером Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером, а также федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцом.
Владимир Зеленский выразил благодарность лидерам Европы за принципиальную поддержку Украины на фоне последних событий.
В центре их внимания на этот раз был план мира для Украины и всей Европы, который недавно представила команда президента США Дональда Трампа.
Как отметил глава государства, будет обеспечена тесная координация всех сторон мирного процесса для того, чтобы принципиальные позиции были учтены.
