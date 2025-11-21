"Работаем над документом". Зеленский отреагировал на мирный план Трампа
Категория
Политика
Дата публикации

"Работаем над документом". Зеленский отреагировал на мирный план Трампа

Владимир Зеленский
Зеленский
Читати українською

21 ноября глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что уже ознакомился с текстом нового мирного плана команды президента США Дональда Трампа по завершению войны РФ против Украины.

Главные тезисы

  • Зеленский уже обсудил план Трампа с лидерами Европы.
  • В настоящее время идет работа над документом с учетом требований всех сторон.

Как Зеленский комментирует мирный план Трампа

По словам главы государства, он провел общий разговор с французским лидером Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером, а также федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

Владимир Зеленский выразил благодарность лидерам Европы за принципиальную поддержку Украины на фоне последних событий.

В центре их внимания на этот раз был план мира для Украины и всей Европы, который недавно представила команда президента США Дональда Трампа.

Ценим усилия США, Президента Трампа и его команды для завершения этой войны. Работаем над документом, подготовленным американской стороной. Это должен быть план, обеспечивающий реальный достойный мир.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Как отметил глава государства, будет обеспечена тесная координация всех сторон мирного процесса для того, чтобы принципиальные позиции были учтены.

Скоординировали следующие шаги и договорились, что команды на соответствующих уровнях будут работать вместе, — пообещал украинский лидер.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Лидеры Европы уже готовят альтернативу мирному плану Трампа
Европа будет добиваться справедливого завершения войны
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Феномен спуфинга. Как Украина уничтожает "идеальное оружие" Путина
Что такое спуфинг и как он работает
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ГУР сожгли российский вертолет Ка-27 и системы ПВО в Крыму — видео
ГУР
ГУР уничтожает российские силы в Крыму

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?