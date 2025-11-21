Минобороны Эстонии спрогнозировало развитие ситуации на фронте под Покровском и Мирноградом

В Министерстве обороны Эстонии заявили, что украинские города Покровск и Мирноград в Донецкой области могут рухнуть в декабре под давлением российской оккупационной армии.
Главные тезисы
- Минобороны Эстонии прогнозирует возможную оккупацию городов Покровска и Мирнограда Россией в декабре из-за давления оккупационной армии.
- Россия использует разные типы оружия для воздушных атак на украинское гражданское население и инфраструктуру в Донецкой области.
- Военные действия на фронте характеризуются захватом и потерей территорий, отсутствием значительного прогресса с обеих сторон.
Покровск и Мирноград будут оккупированы Россией в декабре — Каю
Об этом заявил глава Департамента оборонной готовности Эстонии Герт Каю.
По словам Кая, россияне также достигли определенного прогресса в Запорожской области, примерно в 100 км юго-западнее Покровска, поэтому давление в этом районе остается чрезвычайно высоким.
Кроме того, Россия снова активировала разные типы оружия для воздушных атак, в том числе дроны, баллистические и крылатые ракеты, в масштабных атаках на украинское гражданское население и критическую инфраструктуру по всей стране.
Оценивая общую ситуацию на фронте, Каю отметил, что россияне не продвигаются слишком быстро.
В то же время он также отметил, что Украина, в свою очередь, сосредотачивается на атаках на разные нефтеперерабатывающие заводы, электростанции, а также разные типы систем раннего предупреждения и систем противовоздушной обороны на российской территории.
Подводя итог, можно сказать, что все текущие военные действия на линии фронта достаточно похожи на то, что происходило здесь в течение последних месяцев. Ни одна из сторон не достигла значительного прогресса. Новые территории увлекаются, затем снова теряются, а затем увлекаются другой стороной. Так что происходит постоянный захват и атакование территорий. И это, вероятно, продлится еще некоторое время.
Также он рассказал, что Россия недавно потеряла три своих самолета в районах, близких к линии фронта.
Я имею в виду пилотируемые самолеты — истребители и вертолеты. Кроме того, около шести вертолетов и истребителей разбились по разным причинам, без какого-либо внешнего влияния. Следовательно, российские вооруженные силы продолжают нести потери в воздушном пространстве по разным причинам, но в конечном итоге это также определенным образом выгодно для нас.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-