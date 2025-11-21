Минобороны Эстонии спрогнозировало развитие ситуации на фронте под Покровском и Мирноградом

В Министерстве обороны Эстонии заявили, что украинские города Покровск и Мирноград в Донецкой области могут рухнуть в декабре под давлением российской оккупационной армии.

Об этом заявил глава Департамента оборонной готовности Эстонии Герт Каю.

Основное направление наступления по-прежнему — Донецкая область и район города Покровск. И Покровск, и Мирноград находятся в основном под прямым или косвенным контролем российских вооруженных сил. Поэтому очень вероятно, что оба населенных пункта в декабре перейдут под контроль России. Поделиться

По словам Кая, россияне также достигли определенного прогресса в Запорожской области, примерно в 100 км юго-западнее Покровска, поэтому давление в этом районе остается чрезвычайно высоким.

Кроме того, Россия снова активировала разные типы оружия для воздушных атак, в том числе дроны, баллистические и крылатые ракеты, в масштабных атаках на украинское гражданское население и критическую инфраструктуру по всей стране.

Оценивая общую ситуацию на фронте, Каю отметил, что россияне не продвигаются слишком быстро.

Несмотря на это они все равно захватывают территорию понемногу. Одной из их тактик для достижения этого ограниченного успеха является атака на линии поставок украинских фронтовых подразделений, чтобы воюющие на фронте подразделения были как можно хуже или нерегулярно обеспечены. Это снижает как боевой дух бойцов, так и их всеобщую боевую способность. Вот так российская сторона пытается добиться успеха. Поделиться

В то же время он также отметил, что Украина, в свою очередь, сосредотачивается на атаках на разные нефтеперерабатывающие заводы, электростанции, а также разные типы систем раннего предупреждения и систем противовоздушной обороны на российской территории.

Подводя итог, можно сказать, что все текущие военные действия на линии фронта достаточно похожи на то, что происходило здесь в течение последних месяцев. Ни одна из сторон не достигла значительного прогресса. Новые территории увлекаются, затем снова теряются, а затем увлекаются другой стороной. Так что происходит постоянный захват и атакование территорий. И это, вероятно, продлится еще некоторое время.

Также он рассказал, что Россия недавно потеряла три своих самолета в районах, близких к линии фронта.