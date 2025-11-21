Міноборони Естонії спрогнозувало розвиток ситуації на фронті під Покровськом і Мирноградом

У Міністерстві оборони Естонії заявили, що українські міста Покровськ та Мирноград у Донецькій області можуть впасти у грудні під тиском російської окупаційної армії.
Покровськ і Мирноград будуть окуповані Росією у грудні — Каю
Про це заявив глава Департаменту оборонної готовності Естонії Герт Каю.
За словами Каю, росіяни також досягли певного прогресу в Запорізькій області, приблизно за 100 км на південний захід від Покровська, тому тиск у цьому районі залишається надзвичайно високим.
Крім того, Росія знову активувала різні типи зброї для повітряних атак, зокрема дрони, балістичні та крилаті ракети, у масштабних атаках на українське цивільне населення та критичну інфраструктуру по всій країні.
Оцінюючи загальну ситуацію на фронті, Каю зазначив, що росіяни не просуваються дуже швидко.
Водночас він також зазначив, що Україна, своєю чергою, зосереджується на атаках на різні нафтопереробні заводи, електростанції, а також різні типи систем раннього попередження та систем протиповітряної оборони на російській території.
Підсумовуючи, можна сказати, що всі поточні військові дії на лінії фронту досить схожі на те, що відбувалося тут протягом останніх місяців. Жодна зі сторін не досягла значного прогресу. Нові території захоплюються, потім знову втрачаються, а потім захоплюються іншою стороною. Тож відбувається постійне захоплення і атакування територій. І це, ймовірно, триватиме ще деякий час.
Також він розповів, що Росія нещодавно втратила три своїх літаки у районах, близьких до лінії фронту.
Я маю на увазі пілотовані літаки — винищувачі та вертольоти. Крім того, близько шести вертольотів і винищувачів розбилися з різних причин, без будь-якого зовнішнього впливу. Отже, російські збройні сили продовжують зазнавати втрат у повітряному просторі з різних причин, але в кінцевому підсумку це також певним чином вигідно для нас.
