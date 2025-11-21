Британія готова відправити війська в Україну — коли саме

Згідно з даними Bloomberg, Велика Британія готується відправити військові підрозділи в Україну, якщо мирні переговори щодо завершення російсько-української війни завершаться успішно.

Що відомо про плани Британії

З коментарем з цього приводу виступив міністр оборони Великої Британії Джон Хілі.

За його словами, офіційний Лондон уже оновив свої плани щодо введення військ в Україну.

Що важливо розуміти, це має відбутися в межах так званої "Коаліції охочих".

Командування збройних сил має чітко окреслений план того, який контингент буде направлений і де розташовуватимуться їхні штаби.

Однак цей план має бути фіналізованим з іншими членами коаліції з урахуванням потреб України і скориговані залежно від умов будь-якої мирної угоди.

Ці плани означають, що, коли настане мир, ми будемо готові, — пообіцяв британський міністр оборони. Поширити

Він також звернув увагу на те, що ці плани включають можливість введення "британських військ в Україну для забезпечення цього миру в довгостроковій перспективі".