Британія готова відправити війська в Україну — коли саме

Згідно з даними Bloomberg, Велика Британія готується відправити військові підрозділи в Україну, якщо мирні переговори щодо завершення російсько-української війни завершаться успішно.
Головні тези:
- Лондон підтвердив, що хоче бути готовим до завершення війни в Україні.
- Головна мета — забезпечення миру в довгостроковій перспективі.
Що відомо про плани Британії
З коментарем з цього приводу виступив міністр оборони Великої Британії Джон Хілі.
За його словами, офіційний Лондон уже оновив свої плани щодо введення військ в Україну.
Що важливо розуміти, це має відбутися в межах так званої "Коаліції охочих".
Командування збройних сил має чітко окреслений план того, який контингент буде направлений і де розташовуватимуться їхні штаби.
Однак цей план має бути фіналізованим з іншими членами коаліції з урахуванням потреб України і скориговані залежно від умов будь-якої мирної угоди.
Він також звернув увагу на те, що ці плани включають можливість введення "британських військ в Україну для забезпечення цього миру в довгостроковій перспективі".
За словами Хілі, офіційний Лондон готується витратити понад 100 мільйонів фунтів стерлінгів (130 мільйонів доларів США — ред.) на покриття початкових витрат на відправлення своїх військ в Україну.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-