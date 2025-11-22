Навроцкий неожиданно вступился за Украину перед Трампом
Навроцкий неожиданно вступился за Украину перед Трампом

Источник:  Reuters

Лидер Польши Кароль Навроцкий, известный своей проамериканской позицией, неожиданно раскритиковал новый мирный план президента США Дональда Трампа по завершению российско-украинской войны. Он подчеркнул, что ни один международный план не может быть навязан Украине.

Недавно Белый дом представил Киеву новый мирный план, который якобы должен положить конец российской войне.

Однако европейских лидеров возмутил тот факт, что этот документ склоняет Украину к масштабным территориальным уступкам России, сокращению своей армии вдвое и окончательному отказу от членства в НАТО.

Документ также содержит пункты, которые могут не устроить Москву, в частности, требование, чтобы российские войска покинули часть оккупированных территорий.

Кароль Навроцкий, который никогда ранее не отличался проукраинской позицией, все же решил бросить вызов команде Трампа.

Лидер Польши четко дал понять, что только Киев должен иметь решающий голос в мирном процессе:

Именно Украина стала жертвой преступной агрессии Путина… Украинцы должны иметь решающий голос в мирных переговорах.

Кароль Навроцкий

Кароль Навроцкий

Президент Польши

Он также напомнил команде Трампа, что справедливого мира невозможно достичь, удовлетворяя стратегические цели страны-агрессора.

Ценой мира никоим образом не может быть достижение стратегических целей агрессора, а агрессором была и остается Российская Федерация, — заявил Навроцкий.

Украина и США проведут важные переговоры

