Украина и США начинают консультации касательно мирного плана Трампа

22 ноября Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров анонсировал консультации с властями США в Швейцарии по мирному плану, предложенному командой Дональда Трампа.
Главные тезисы
- Украина настроена поступать так, как этого требует ее национальная безопасность.
- Зеленский уже утвердил состав делегации для консультаций с международными партнерами для завершения войны.
Украина и США проведут важные переговоры
По его словам, команда украинского Владимира Зеленского относится к этому процессу с четким пониманием своих интересов.
Умеров обратил внимание на то, что речь идет о новом этапе диалога, который продолжается в последние дни.
Что важно понимать, его главная цель — согласовать видение дальнейших шагов.
Глава государства Владимир Зеленский уже утвердил состав делегации для консультаций с международными партнерами по окончанию войны:
Андрей Ермак — руководитель Офиса президента Украины, глава делегации;
Рустем Умеров — секретарь Совета национальной безопасности и обороны;
Кирилл Буданов — начальник Главного управления разведки Минобороны;
Андрей Гнатов — начальник Генерального штаба ВСУ;
Олег Иващенко — председатель Службы внешней разведки Украины;
Сергей Кислица — первый заместитель Министра иностранных дел;
Евгений Острянский — первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны;
Александр Поклад — заместитель председателя Службы безопасности Украины;
Александр Бевз — советник руководителя Офиса президента Украины.
