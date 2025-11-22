Украина и США начинают консультации касательно мирного плана Трампа
Украина и США начинают консультации касательно мирного плана Трампа

Рустем Умеров
Украина и США проведут важные переговоры
22 ноября Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров анонсировал консультации с властями США в Швейцарии по мирному плану, предложенному командой Дональда Трампа.

Главные тезисы

  • Украина настроена поступать так, как этого требует ее национальная безопасность.
  • Зеленский уже утвердил состав делегации для консультаций с международными партнерами для завершения войны.

Украина и США проведут важные переговоры

На днях в Швейцарии начинаем консультации между чиновниками Украины и США относительно возможных параметров будущего мирного соглашения.

Рустем Умеров

Рустем Умеров

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины

По его словам, команда украинского Владимира Зеленского относится к этому процессу с четким пониманием своих интересов.

Умеров обратил внимание на то, что речь идет о новом этапе диалога, который продолжается в последние дни.

Что важно понимать, его главная цель — согласовать видение дальнейших шагов.

Мы ценим участие американской стороны и готовность к предметному разговору. Украина и дальше будет действовать ответственно, профессионально и последовательно — так, как этого требует наша национальная безопасность, — подчеркнул Рустем Умеров.

Глава государства Владимир Зеленский уже утвердил состав делегации для консультаций с международными партнерами по окончанию войны:

  • Андрей Ермак — руководитель Офиса президента Украины, глава делегации;

  • Рустем Умеров — секретарь Совета национальной безопасности и обороны;

  • Кирилл Буданов — начальник Главного управления разведки Минобороны;

  • Андрей Гнатов — начальник Генерального штаба ВСУ;

  • Олег Иващенко — председатель Службы внешней разведки Украины;

  • Сергей Кислица — первый заместитель Министра иностранных дел;

  • Евгений Острянский — первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны;

  • Александр Поклад — заместитель председателя Службы безопасности Украины;

  • Александр Бевз — советник руководителя Офиса президента Украины.

