Украина и США начинают консультации касательно мирного плана Трампа

22 ноября Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров анонсировал консультации с властями США в Швейцарии по мирному плану, предложенному командой Дональда Трампа.

Украина и США проведут важные переговоры

На днях в Швейцарии начинаем консультации между чиновниками Украины и США относительно возможных параметров будущего мирного соглашения. Рустем Умеров Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины

По его словам, команда украинского Владимира Зеленского относится к этому процессу с четким пониманием своих интересов.

Умеров обратил внимание на то, что речь идет о новом этапе диалога, который продолжается в последние дни.

Что важно понимать, его главная цель — согласовать видение дальнейших шагов.

Мы ценим участие американской стороны и готовность к предметному разговору. Украина и дальше будет действовать ответственно, профессионально и последовательно — так, как этого требует наша национальная безопасность, — подчеркнул Рустем Умеров.

Глава государства Владимир Зеленский уже утвердил состав делегации для консультаций с международными партнерами по окончанию войны: