"Это катастрофа". В Конгрессе критикуют мирный план Трампа для Украины

Несколько авторитетных представителей демократов и республиканцев в Конгрессе публично выразили свое возмущение после ознакомления с мирным соглашением, которое команда президента США Дональда Трампа предлагает для завершения российско-украинской войны.

Некоторые американские политики не поддерживают план Трампа

Cенатор Митч Макконнелл считает, что Белый дом сосредоточен на том, чтобы задобрить Путина, а не вернуть Украине справедливый мир и ее территории.

Он также озвучил мнение, что новый мирный план может оказаться катастрофой не только для Киева, но и для Вашингтона.

Путин потратил целый год, пытаясь выставить за дурака президента Трампа… Вознаграждать российскую бойню — катастрофа для интересов Америки. А такая капитуляция, как выход из Афганистана при Байдене, была бы катастрофой для наследия "мира благодаря силе", — пояснил Макконелл. Поделиться

С заявлением на этот счет также выступила сенаторка-демократка Джин Шахин.

По ее мнению, план Трампа на самом деле выглядит как "план Путина".

Что действительно нужно делать США — это давить на Путина, предоставить дальнобойное оружие, накладывать вторичные санкции на компании, подпитывающие российскую военную машину, и заставить Путина сесть за стол для настоящих переговоров, — требует она. Поделиться

Свое несогласие с предложениями Трампа также озвучил глава комитета вооруженных сил в Сенате, республиканец Роджер Викер.

Он требует не оказывать давление на Украину и не заставлять ее отдавать свои земли одному из худших военных преступников мира — Путину: