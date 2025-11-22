"Это катастрофа". В Конгрессе критикуют мирный план Трампа для Украины

Несколько авторитетных представителей демократов и республиканцев в Конгрессе публично выразили свое возмущение после ознакомления с мирным соглашением, которое команда президента США Дональда Трампа предлагает для завершения российско-украинской войны.
Главные тезисы
- В Конгрессе подчеркнули, что нельзя заставлять Украину отдавать ее же земле агрессору.
- Также там описали, как на самом деле нужно завершить эту войну.
Некоторые американские политики не поддерживают план Трампа
Cенатор Митч Макконнелл считает, что Белый дом сосредоточен на том, чтобы задобрить Путина, а не вернуть Украине справедливый мир и ее территории.
Он также озвучил мнение, что новый мирный план может оказаться катастрофой не только для Киева, но и для Вашингтона.
С заявлением на этот счет также выступила сенаторка-демократка Джин Шахин.
По ее мнению, план Трампа на самом деле выглядит как "план Путина".
Свое несогласие с предложениями Трампа также озвучил глава комитета вооруженных сил в Сенате, республиканец Роджер Викер.
Он требует не оказывать давление на Украину и не заставлять ее отдавать свои земли одному из худших военных преступников мира — Путину:
