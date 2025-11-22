"Это катастрофа". В Конгрессе критикуют мирный план Трампа для Украины
Читати українською
Источник:  online.ua

Несколько авторитетных представителей демократов и республиканцев в Конгрессе публично выразили свое возмущение после ознакомления с мирным соглашением, которое команда президента США Дональда Трампа предлагает для завершения российско-украинской войны.

Главные тезисы

  • В Конгрессе подчеркнули, что нельзя заставлять Украину отдавать ее же земле агрессору.
  • Также там описали, как на самом деле нужно завершить эту войну.

Некоторые американские политики не поддерживают план Трампа

Cенатор Митч Макконнелл считает, что Белый дом сосредоточен на том, чтобы задобрить Путина, а не вернуть Украине справедливый мир и ее территории.

Он также озвучил мнение, что новый мирный план может оказаться катастрофой не только для Киева, но и для Вашингтона.

Путин потратил целый год, пытаясь выставить за дурака президента Трампа… Вознаграждать российскую бойню — катастрофа для интересов Америки. А такая капитуляция, как выход из Афганистана при Байдене, была бы катастрофой для наследия "мира благодаря силе", — пояснил Макконелл.

С заявлением на этот счет также выступила сенаторка-демократка Джин Шахин.

По ее мнению, план Трампа на самом деле выглядит как "план Путина".

Что действительно нужно делать США — это давить на Путина, предоставить дальнобойное оружие, накладывать вторичные санкции на компании, подпитывающие российскую военную машину, и заставить Путина сесть за стол для настоящих переговоров, — требует она.

Свое несогласие с предложениями Трампа также озвучил глава комитета вооруженных сил в Сенате, республиканец Роджер Викер.

Он требует не оказывать давление на Украину и не заставлять ее отдавать свои земли одному из худших военных преступников мира — Путину:

Размеры и расположение вооруженных сил Украины — это суверенный выбор ее власти и народа. А какие-либо заверения Путину не должны вознаграждать его злые действия или подрывать безопасность США или их союзников.

