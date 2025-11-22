"Це катастрофа". У Конгресі критикують мирний план Трампа для України
"Це катастрофа". У Конгресі критикують мирний план Трампа для України

Деякі американські політики не підтримують план Трампа
Джерело:  online.ua

Кілька авторитетних представників демократів і республіканців у Конгресі публічно висловили своє обурення після ознайомленням з мирною угодою, яку команда президента США Дональда Трампа пропонує для завершення російсько-української війни.

Головні тези:

  • У Конгресі наголосили, що не можна змушувати Україну віддавати її ж землі агресору.
  • Також там описали, як насправді потрібно завершити цю війну.

Деякі американські політики не підтримують план Трампа

Cенатор Мітч Макконнелл вважає, що Білий дім наразі зосереджений на тому, щоб задобрити Путіна, а не повернути Україні справедливий мир та її території.

Він також озвучив думку, що новий мирний план може стати катастрофою не лише для Києва, а й для Вашингтона.

Путін витратив цілий рік, намагаючись виставити за дурня президента Трампа… Винагороджувати російську бійню — це катастрофа для інтересів Америки. А така капітуляція, як вихід з Афганістану за Байдена, була би катастрофою для спадку "миру завдяки силі", — пояснив Макконелл.

З заявою з цього приводу також виступила сенаторка-демократка Джин Шахін.

На її думку, план Трампа насправді виглядає як "план Путіна".

Що справді треба робити США — це тиснути на Путіна, надати далекобійну зброю, накладати вторинні санкції на компанії, які підживлюють російську воєнну машину, і змусити Путіна сідати за стіл для справжніх перемовин, — вимагає вона.

Свою незгоду з пропозиціями Трампа також озвучив очільник комітету збройних сил у Сенаті, республіканець Роджер Вікер.

Він вимагає не чинити тиск на Україну та змушувати її віддавати свої землі одному з найгірших воєнних злочинців світу — Путіну:

Розміри та розташування збройних сил України — це суверенний вибір її влади та народу. А будь-які запевнення, що надаються Путіну, не мають винагороджувати його лихі дії чи підривати безпеку США або їхніх союзників.

США почали таємно шантажувати Україну — інсайдери
Трамп схиляє Зеленського до свого мирного плану, але є альтернатива
Трамп хоче, щоб Україна віддала РФ 20% території для повернення менше 0,5%
