"Це катастрофа". У Конгресі критикують мирний план Трампа для України

Кілька авторитетних представників демократів і республіканців у Конгресі публічно висловили своє обурення після ознайомленням з мирною угодою, яку команда президента США Дональда Трампа пропонує для завершення російсько-української війни.
Головні тези:
- У Конгресі наголосили, що не можна змушувати Україну віддавати її ж землі агресору.
- Також там описали, як насправді потрібно завершити цю війну.
Деякі американські політики не підтримують план Трампа
Cенатор Мітч Макконнелл вважає, що Білий дім наразі зосереджений на тому, щоб задобрити Путіна, а не повернути Україні справедливий мир та її території.
Він також озвучив думку, що новий мирний план може стати катастрофою не лише для Києва, а й для Вашингтона.
З заявою з цього приводу також виступила сенаторка-демократка Джин Шахін.
На її думку, план Трампа насправді виглядає як "план Путіна".
Свою незгоду з пропозиціями Трампа також озвучив очільник комітету збройних сил у Сенаті, республіканець Роджер Вікер.
Він вимагає не чинити тиск на Україну та змушувати її віддавати свої землі одному з найгірших воєнних злочинців світу — Путіну:
