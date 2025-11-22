Трамп хоче, щоб Україна віддала РФ 20% території для повернення менше 0,5%

Редакція інформагенції AFP підрахувала, які територіальні поступки з боку України передбачає новий мирний план президента США Дональда Трампа для завершення російської війни. Фактично йдеться про те, що Київ буде змушений відмовитися від 20% власних земель, а Росія від 0,5% окупованих українських територій.
Головні тези:
- Американський лідер Трамп залишає право президентові України Зеленському відмовитися від цього плану.
- Але тоді Україна буде змушена продовжити воювати з Росією.
План Трампа є абсолютно невигідним для України
Журналісти звертають увагу на те, що новий план США передбачає здобуття Росією територій площею приблизно 2300 квадратних кілометрів.
Що важливо розуміти, майже стільки ж сягає загальна площа Люксембург (2590 кв. км).
Найцинічнішим у вказаному документі є те, що натомість влада РФ нібито має повернути майже 2000 квадратних кілометрів в Харківській області, 450 — у Дніпропетровській області, 300 — у Сумській області та 20 — у Чернігівській області.
За словами американського лідера Дональда Трампа, президент України Володимир Зеленський має право відмовитися від цього плану, якщо він йому не подобається.
