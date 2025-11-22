Трамп хоче, щоб Україна віддала РФ 20% території для повернення менше 0,5%
Категорія
Політика
Дата публікації

Трамп хоче, щоб Україна віддала РФ 20% території для повернення менше 0,5%

План Трампа є абсолютно невигідним для України
Джерело:  AFP

Редакція інформагенції AFP підрахувала, які територіальні поступки з боку України передбачає новий мирний план президента США Дональда Трампа для завершення російської війни. Фактично йдеться про те, що Київ буде змушений відмовитися від 20% власних земель, а Росія від 0,5% окупованих українських територій.

Головні тези:

  • Американський лідер Трамп залишає право президентові України Зеленському відмовитися від цього плану.
  • Але тоді Україна буде змушена продовжити воювати з Росією.

План Трампа є абсолютно невигідним для України

Журналісти звертають увагу на те, що новий план США передбачає здобуття Росією територій площею приблизно 2300 квадратних кілометрів.

Що важливо розуміти, майже стільки ж сягає загальна площа Люксембург (2590 кв. км).

Серед іншого, Україна поступилась би майже 5000 квадратних кілометрів у Донецькій області та 45 квадратними кілометрами у Луганській області.

Найцинічнішим у вказаному документі є те, що натомість влада РФ нібито має повернути майже 2000 квадратних кілометрів в Харківській області, 450 — у Дніпропетровській області, 300 — у Сумській області та 20 — у Чернігівській області.

План, запропонований Вашингтоном, фактично передбачає передачу 20% території України для повернення менше 0,5%, — наголошує редакція AFP.

За словами американського лідера Дональда Трампа, президент України Володимир Зеленський має право відмовитися від цього плану, якщо він йому не подобається.

Категорія
Політика
Дата публікації
Трамп схиляє Зеленського до свого мирного плану, але є альтернатива
The White House
Трамп допускає, що Зеленський відкине його план
Категорія
Україна
Дата публікації
Росія вперше вдарила по пункту пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією
Державна митна служба України
Атака РФ на пункт пропуску "Орлівка" - що відомо
Категорія
Україна
Дата публікації
РФ атакувала Україну балістикою та 104 дронами — знешкоджено 89 цілей
Повітряні Сили ЗСУ
ППО

