Редакція інформагенції AFP підрахувала, які територіальні поступки з боку України передбачає новий мирний план президента США Дональда Трампа для завершення російської війни. Фактично йдеться про те, що Київ буде змушений відмовитися від 20% власних земель, а Росія від 0,5% окупованих українських територій.

План Трампа є абсолютно невигідним для України

Журналісти звертають увагу на те, що новий план США передбачає здобуття Росією територій площею приблизно 2300 квадратних кілометрів.

Що важливо розуміти, майже стільки ж сягає загальна площа Люксембург (2590 кв. км).

Серед іншого, Україна поступилась би майже 5000 квадратних кілометрів у Донецькій області та 45 квадратними кілометрами у Луганській області. Поширити

Найцинічнішим у вказаному документі є те, що натомість влада РФ нібито має повернути майже 2000 квадратних кілометрів в Харківській області, 450 — у Дніпропетровській області, 300 — у Сумській області та 20 — у Чернігівській області.

План, запропонований Вашингтоном, фактично передбачає передачу 20% території України для повернення менше 0,5%, — наголошує редакція AFP. Поширити

За словами американського лідера Дональда Трампа, президент України Володимир Зеленський має право відмовитися від цього плану, якщо він йому не подобається.