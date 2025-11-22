Росія вперше вдарила по пункту пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією

Вранці 22 листопада Державна митна служба України офіційно підтвердила, що країна-агресорка Росія завдала удару по пункту пропуску “Орлівка” на кордоні з Румунією. Що важливо розуміти, це перша атака ворога на вказаний об'єкт за весь час війни.
Головні тези:
- “Орлівка” тимчасово вимушена призупинити роботу.
- Наразі тривають всі необхідні заходи для ліквідації наслідків.
Атака РФ на пункт пропуску "Орлівка" — що відомо
Як повідомляє Державна митна служба України, у ніч на 22 листопада російські ударні дрони пошкодили інфраструктуру поромного комплексу “Орлівка”.
Варт зазначити, що "Орлівка" — це міжнародний поромний пункт пропуску на кордоні між Україною та Румунією, який знаходиться в Одеській області.
Через ворожу атаку він тимчасово вимушений призупинити роботу.
Факт ворожого удару підтвердила також Одеська митниця.
Як повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, вночі російські загарбники масованого атакували південь регіону.
Наразі відомо про пошкодження об’єктів цивільного призначення. Під удари ворога потрапили фасади, дахи та скління адміністративних будівель.
Також на автостоянці пошкоджень зазнали 11 вантажних автомобілей.
Згідно з останніми даними, двоє людей постраждали.
