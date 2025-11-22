Росія вперше вдарила по пункту пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія вперше вдарила по пункту пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією

Державна митна служба України
Атака РФ на пункт пропуску "Орлівка" - що відомо
Read in English

Вранці 22 листопада Державна митна служба України офіційно підтвердила, що країна-агресорка Росія завдала удару по пункту пропуску “Орлівка” на кордоні з Румунією. Що важливо розуміти, це перша атака ворога на вказаний об'єкт за весь час війни.

Головні тези:

  • “Орлівка” тимчасово вимушена призупинити роботу.
  • Наразі тривають всі необхідні заходи для ліквідації наслідків. 

Атака РФ на пункт пропуску "Орлівка" — що відомо

Як повідомляє Державна митна служба України, у ніч на 22 листопада російські ударні дрони пошкодили інфраструктуру поромного комплексу “Орлівка”.

Варт зазначити, що "Орлівка" — це міжнародний поромний пункт пропуску на кордоні між Україною та Румунією, який знаходиться в Одеській області.

Фото: UkraineCustoms

Через ворожу атаку він тимчасово вимушений призупинити роботу.

Наразі здійснюються всі необхідні заходи щодо ліквідації наслідків. Просимо для перетину кордону скористатися іншими найближчими пунктами пропуску, — йдеться в офіційні заяві ДМСУ.

Фото: UkraineCustoms

Факт ворожого удару підтвердила також Одеська митниця.

Фото: UkraineCustoms

Як повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, вночі російські загарбники масованого атакували південь регіону.

Наразі відомо про пошкодження об’єктів цивільного призначення. Під удари ворога потрапили фасади, дахи та скління адміністративних будівель.

Також на автостоянці пошкоджень зазнали 11 вантажних автомобілей.

Згідно з останніми даними, двоє людей постраждали.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Шокуючий провал". Експерт вказав на головний страх Путіна
Путін
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Атака Росії на Тернопіль — з-під завалів дістали тіло ще однієї жінки
ДСНС України
Кількість жертв атаки Росії не Тернопіль продовжує зростати
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп схиляє Зеленського до свого мирного плану, але є альтернатива
The White House
Трамп допускає, що Зеленський відкине його план

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?