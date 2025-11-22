Росія вперше вдарила по пункту пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією

Вранці 22 листопада Державна митна служба України офіційно підтвердила, що країна-агресорка Росія завдала удару по пункту пропуску “Орлівка” на кордоні з Румунією. Що важливо розуміти, це перша атака ворога на вказаний об'єкт за весь час війни.