Россия впервые ударила по пункту пропуска "Орловка" на границе с Румынией
Украина
Россия впервые ударила по пункту пропуска "Орловка" на границе с Румынией

Государственная таможенная служба Украины
Атака РФ на пункт пропуска "Орловка" - что известно
Утром 22 ноября Государственная таможенная служба Украины официально подтвердила, что страна-агрессорка Россия нанесла удар по пункту пропуска "Орловка" на границе с Румынией. Что важно понимать, это первая атака врага на указанный объект за все время войны.

Главные тезисы

  • “Орловка” временно вынуждена приостановить работу.
  • В настоящее время продолжаются все необходимые меры для ликвидации последствий.

Атака РФ на пункт пропуска "Орловка" — что известно

Как сообщает Государственная таможенная служба Украины, в ночь на 22 ноября российские ударные дроны повредили инфраструктуру паромного комплекса "Орловка".

Следует отметить, что "Орловка" — это международный паромный пункт пропуска на границе между Украиной и Румынией, который находится в Одесской области.

Фото: UkraineCustoms

Из-за вражеской атаки он временно вынужден приостановить работу.

В настоящее время осуществляются все необходимые меры по ликвидации последствий. Просим для пересечения границы воспользоваться другими ближайшими пунктами пропуска, — сказано в официальнном заявлении ГТСУ.

Фото: UkraineCustoms

Факт вражеского удара подтвердила также Одесская таможня.

Фото: UkraineCustoms

Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, ночью российские захватчики массированного атаковали юг региона.

Известно о повреждении объектов гражданского назначения. Под удары врага попали фасады, крыши и остекление административных построек.

Также на автостоянке повреждены 11 грузовых автомобилей.

Согласно последним данным, два человека пострадали.

