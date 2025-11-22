Россия впервые ударила по пункту пропуска "Орловка" на границе с Румынией

Утром 22 ноября Государственная таможенная служба Украины официально подтвердила, что страна-агрессорка Россия нанесла удар по пункту пропуска "Орловка" на границе с Румынией. Что важно понимать, это первая атака врага на указанный объект за все время войны.
Главные тезисы
- “Орловка” временно вынуждена приостановить работу.
- В настоящее время продолжаются все необходимые меры для ликвидации последствий.
Атака РФ на пункт пропуска "Орловка" — что известно
Как сообщает Государственная таможенная служба Украины, в ночь на 22 ноября российские ударные дроны повредили инфраструктуру паромного комплекса "Орловка".
Следует отметить, что "Орловка" — это международный паромный пункт пропуска на границе между Украиной и Румынией, который находится в Одесской области.
Из-за вражеской атаки он временно вынужден приостановить работу.
Факт вражеского удара подтвердила также Одесская таможня.
Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, ночью российские захватчики массированного атаковали юг региона.
Известно о повреждении объектов гражданского назначения. Под удары врага попали фасады, крыши и остекление административных построек.
Также на автостоянке повреждены 11 грузовых автомобилей.
Согласно последним данным, два человека пострадали.
