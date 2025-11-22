Атака России на Тернополь — из-под завалов достали тело еще одной женщины
Категория
Украина
Дата публикации

Атака России на Тернополь — из-под завалов достали тело еще одной женщины

ДСНС Украины
Количество жертв атаки России не Тернополь продолжает расти
Read in English
Читати українською

Около 03:00 ночи 22 ноября официально стало известно, что в Тернополе спасатели достали из-под завалов тело еще одной женщины, в результате чего общее число погибших от российского удара выросло до 32 человек.

Главные тезисы

  • В городе до сих пор продолжаются аварийно-спасательные работы после ракетного удара РФ.
  • Без вести пропавшими числятся 7 человек.

Количество жертв атаки России не Тернополь продолжает расти

Обновленную информацию сообщили руководитель полиции Тернопольской области Сергей Зюбаненко, а также ГСЧС Украины.

По состоянию на 03:00 22 ноября на месте разбора завалов после вражеского удара в Тернополе спасатели обнаружили тело еще одной женщины… Число погибших возросло до 32 человек, среди них 6 детей, — официально подтвердил Сергей Зюбаненко.

Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

Кроме того, по его словам, пострадали 94 мирных жителя Тернополя, в том числе 18 детей.

Руководитель полиции Тернопольской области обратил внимание на то, что аварийно-спасательные работы в городе продолжаются непрерывно, а это значит, что количество жертв может возрасти.

Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

Утром 22 ноября Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям официально подтвердила, что без вести пропавшими сейчас считаются еще 7 человек.

Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

Напомним: ночью 19 ноября Россия нанесла удар по промышленному объекту и двум жилым домам, расположенным на территории массива "Солнечный" в Тернополе.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
9 человек погибли в результате атаки России на Тернополь
Владимир Зеленский
Зеленский отреагировал на новую российскую атаку
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Атака России на Тернополь — известно о гибели 19 человек
Ситуация в Тернополе — последние подробности
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Атака РФ на Тернополь. Из-под завалов достали тела женщины и двоих детей
ДСНС Украины
В Тернополе продолжает расти количество погибших

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?