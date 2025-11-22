Атака России на Тернополь — из-под завалов достали тело еще одной женщины

Около 03:00 ночи 22 ноября официально стало известно, что в Тернополе спасатели достали из-под завалов тело еще одной женщины, в результате чего общее число погибших от российского удара выросло до 32 человек.

Количество жертв атаки России не Тернополь продолжает расти

Обновленную информацию сообщили руководитель полиции Тернопольской области Сергей Зюбаненко, а также ГСЧС Украины.

По состоянию на 03:00 22 ноября на месте разбора завалов после вражеского удара в Тернополе спасатели обнаружили тело еще одной женщины… Число погибших возросло до 32 человек, среди них 6 детей, — официально подтвердил Сергей Зюбаненко. Поделиться

Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

Кроме того, по его словам, пострадали 94 мирных жителя Тернополя, в том числе 18 детей.

Руководитель полиции Тернопольской области обратил внимание на то, что аварийно-спасательные работы в городе продолжаются непрерывно, а это значит, что количество жертв может возрасти.

Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

Утром 22 ноября Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям официально подтвердила, что без вести пропавшими сейчас считаются еще 7 человек.

Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA