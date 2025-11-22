Атака Росії на Тернопіль — з-під завалів дістали тіло ще однієї жінки
Атака Росії на Тернопіль — з-під завалів дістали тіло ще однієї жінки

ДСНС України
Кількість жертв атаки Росії не Тернопіль продовжує зростати

Близько 03:00 ночі 22 листопада офіційно стало відомо, що в Тернополі рятувальники дістали з-під завалів тіло ще однієї жінки, унаслідок чого загальна кількість загиблих від російського удару зросла до 32 осіб.

Головні тези:

  • У місті досі тривають аварійно-рятувальні роботи після ракетного удару РФ.
  • Безвісти зниклими вважаються 7 осіб.

Кількість жертв атаки Росії не Тернопіль продовжує зростати

Оновлену інформацію повідомили керівник поліції Тернопільської області Сергій Зюбаненко, а також ДСНС України.

Станом на 03:00 22 листопада на місці розбору завалів після ворожого удару в Тернополі рятувальники виявили тіло ще однієї жінки… Кількість загиблих зросла до 32 осіб, серед них — 6 дітей, — офіційно підтвердив Сергій Зюбаненко.

Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

Окрім того, за його словами, постраждали 94 мирних мешканці Тернополя, зокрема 18 дітей.

Керівник поліції Тернопільської області звернув увагу на те, що аварійно-рятувальні роботи у місті тривають безперервно, а це означає, що кількість жертв може зрости.

Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

Вранці 22 листопада Державна служба України з надзвичайних ситуацій офіційно підтвердила, що безвісти зниклими наразі вважаються ще 7 осіб.

Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

Нагадаємо: вночі 19 листопада Росія завдала удару по промисловому об'єкту та двох житлових будинках, розташованих на території масиву "Сонячний" у Тернополі.

