Атака Росії на Тернопіль — з-під завалів дістали тіло ще однієї жінки

Близько 03:00 ночі 22 листопада офіційно стало відомо, що в Тернополі рятувальники дістали з-під завалів тіло ще однієї жінки, унаслідок чого загальна кількість загиблих від російського удару зросла до 32 осіб.
Головні тези:
- У місті досі тривають аварійно-рятувальні роботи після ракетного удару РФ.
- Безвісти зниклими вважаються 7 осіб.
Кількість жертв атаки Росії не Тернопіль продовжує зростати
Оновлену інформацію повідомили керівник поліції Тернопільської області Сергій Зюбаненко, а також ДСНС України.
Окрім того, за його словами, постраждали 94 мирних мешканці Тернополя, зокрема 18 дітей.
Керівник поліції Тернопільської області звернув увагу на те, що аварійно-рятувальні роботи у місті тривають безперервно, а це означає, що кількість жертв може зрости.
Вранці 22 листопада Державна служба України з надзвичайних ситуацій офіційно підтвердила, що безвісти зниклими наразі вважаються ще 7 осіб.
Нагадаємо: вночі 19 листопада Росія завдала удару по промисловому об'єкту та двох житлових будинках, розташованих на території масиву "Сонячний" у Тернополі.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-