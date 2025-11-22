Атака Росії на Тернопіль — з-під завалів дістали тіло ще однієї жінки

Близько 03:00 ночі 22 листопада офіційно стало відомо, що в Тернополі рятувальники дістали з-під завалів тіло ще однієї жінки, унаслідок чого загальна кількість загиблих від російського удару зросла до 32 осіб.

Кількість жертв атаки Росії не Тернопіль продовжує зростати

Оновлену інформацію повідомили керівник поліції Тернопільської області Сергій Зюбаненко, а також ДСНС України.

Станом на 03:00 22 листопада на місці розбору завалів після ворожого удару в Тернополі рятувальники виявили тіло ще однієї жінки… Кількість загиблих зросла до 32 осіб, серед них — 6 дітей, — офіційно підтвердив Сергій Зюбаненко. Поширити

Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

Окрім того, за його словами, постраждали 94 мирних мешканці Тернополя, зокрема 18 дітей.

Керівник поліції Тернопільської області звернув увагу на те, що аварійно-рятувальні роботи у місті тривають безперервно, а це означає, що кількість жертв може зрости.

Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

Вранці 22 листопада Державна служба України з надзвичайних ситуацій офіційно підтвердила, що безвісти зниклими наразі вважаються ще 7 осіб.

Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA