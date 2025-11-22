Трамп склоняет Зеленского к своему мирному плану, но есть альтернатива
Трамп склоняет Зеленского к своему мирному плану, но есть альтернатива

Трамп
Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы украинский лидер Владимир Зеленский согласился на его мирный план по завершению войны РФ против Украины, предусматривающий многие болезненные уступки со стороны Киева. Однако глава Белого дома также допускает, что Зеленский отвергнет его и продолжит бороться.

  • Трамп считает новый план США идеальным путём для завершения войны.
  • Он также начал пугать украинцев холодной зимой и усилением российского террора в этот период.

Трамп допускает, что Зеленский отбросит его план

По убеждению главы Белого дома, новый план США для перемирия — это способ достичь мира и президент Зеленский "должен будет это одобрить".

Если Зеленскому не нравится это соглашение, они просто должны продолжать борьбу. В какой-то момент ему придется что-нибудь принять. Вы помните, в Овальном кабинете не так давно я сказал: "У тебя нет карт".

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Американский лидер еще раз напомнил, что он унаследовал эту войну.

По мнению Трампа, во время его правления Россия никогда бы не начала полномасштабную войну против Украины.

Лучшим вариантом было бы, если бы это вообще не начиналось. Это была бы хорошая сделка. Это тоже могло быть сделано, будь у вас правильный президент, но у вас не было правильного президента, — утверждает Трамп.

На этом фоне он начал запугивать Украину холодной зимой, а также напомнил, что украинская энергетика постоянно находится под российскими ударами.

Более того, президент США традиционно похвастался, что имеет "очень хорошие отношения с Путиным", но "для танго нужны двое".

Количество жертв атаки России не Тернополь продолжает расти

