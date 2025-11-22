Трамп склоняет Зеленского к своему мирному плану, но есть альтернатива

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы украинский лидер Владимир Зеленский согласился на его мирный план по завершению войны РФ против Украины, предусматривающий многие болезненные уступки со стороны Киева. Однако глава Белого дома также допускает, что Зеленский отвергнет его и продолжит бороться.
Главные тезисы
- Трамп считает новый план США идеальным путём для завершения войны.
- Он также начал пугать украинцев холодной зимой и усилением российского террора в этот период.
Трамп допускает, что Зеленский отбросит его план
По убеждению главы Белого дома, новый план США для перемирия — это способ достичь мира и президент Зеленский "должен будет это одобрить".
Американский лидер еще раз напомнил, что он унаследовал эту войну.
По мнению Трампа, во время его правления Россия никогда бы не начала полномасштабную войну против Украины.
На этом фоне он начал запугивать Украину холодной зимой, а также напомнил, что украинская энергетика постоянно находится под российскими ударами.
Более того, президент США традиционно похвастался, что имеет "очень хорошие отношения с Путиным", но "для танго нужны двое".
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-