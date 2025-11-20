Германия готовится передать Украине ракеты дальнего радиуса действия
Категория
Мир
Дата публикации

Германия готовится передать Украине ракеты дальнего радиуса действия

Мерц
Read in English
Читати українською
Источник:  Anadolu

Украина ожидает усиления дальнобойных возможностей армии. Германия согласовывает новые поставки и обсуждает стратегию поддержки на ближайшие месяцы.

Главные тезисы

  • Украина ожидает увеличения возможностей своей армии за счёт передачи Германией ракет дальнего радиуса действия.
  • Германия проводит технические консультации с Киевом и готовится к передаче ракетных систем на финишной прямой.
  • Согласно заявлениям канцлера Фридриха Мерца, поддержка будет продолжена, включая возможное производство ракет на территории Украины.

ФРГ готовит предоставление Украине ракет дальнего радиуса действия

Германия подтвердила подготовку к передаче Украине ракет дальнего радиуса действия. На пресс-конференции в Берлине канцлер Фридрих Мерц сообщил, что несколько месяцев продолжаются технические консультации с Киевом и процессы уже находятся на завершающей стадии.

Украинская армия будет снабжена такими системами вооружения.

Фридрих Мерц

Фридрих Мерц

Канцлер ФРГ

Однако конкретика по количеству и срокам снабжения не раскрывается.

По словам канцлера, это связано с избранной тактикой, призванной усложнить России оценку реальных возможностей Украины.

Определенная неоднозначность необходима, особенно для российской стороны, подчеркнул он, добавив, что поддержка будет продолжена и она может включать производство ракетных систем на территории Украины.

Мерц заявил, что Россия намеренно бьет по гражданской энергетической инфраструктуре Украины в преддверии зимы, и охарактеризовать действия Москвы как "террористическую войну против гражданского населения".

Германия намерена усиливать украинскую систему ПВО: в следующем году Киев получит дополнительно 3 млрд. евро военной помощи.

Канцлер также выразил надежду, что ЕС в ближайшее время согласует механизм использования замороженных российских активов для финансовой поддержки Украины.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Германия передаст Украине самую масштабную помощь за все время войны
Германия увеличила финансовую поддержку Украины
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Германия планирует оказать Украине помощь стоимостью более 11 млрд евро — когда именно
Бундестаг
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Германия приобретет у США более 170 ракет для ПВО
Patriot

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?