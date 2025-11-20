Германия готовится передать Украине ракеты дальнего радиуса действия

Украина ожидает усиления дальнобойных возможностей армии. Германия согласовывает новые поставки и обсуждает стратегию поддержки на ближайшие месяцы.

ФРГ готовит предоставление Украине ракет дальнего радиуса действия

Германия подтвердила подготовку к передаче Украине ракет дальнего радиуса действия. На пресс-конференции в Берлине канцлер Фридрих Мерц сообщил, что несколько месяцев продолжаются технические консультации с Киевом и процессы уже находятся на завершающей стадии.

Украинская армия будет снабжена такими системами вооружения. Фридрих Мерц Канцлер ФРГ

Однако конкретика по количеству и срокам снабжения не раскрывается.

По словам канцлера, это связано с избранной тактикой, призванной усложнить России оценку реальных возможностей Украины.

Определенная неоднозначность необходима, особенно для российской стороны, подчеркнул он, добавив, что поддержка будет продолжена и она может включать производство ракетных систем на территории Украины. Поделиться

Мерц заявил, что Россия намеренно бьет по гражданской энергетической инфраструктуре Украины в преддверии зимы, и охарактеризовать действия Москвы как "террористическую войну против гражданского населения".

Германия намерена усиливать украинскую систему ПВО: в следующем году Киев получит дополнительно 3 млрд. евро военной помощи.

Канцлер также выразил надежду, что ЕС в ближайшее время согласует механизм использования замороженных российских активов для финансовой поддержки Украины.