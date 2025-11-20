Германия готовится передать Украине ракеты дальнего радиуса действия

Украина ожидает усиления дальнобойных возможностей армии. Германия согласовывает новые поставки и обсуждает стратегию поддержки на ближайшие месяцы.
Главные тезисы
- Украина ожидает увеличения возможностей своей армии за счёт передачи Германией ракет дальнего радиуса действия.
- Германия проводит технические консультации с Киевом и готовится к передаче ракетных систем на финишной прямой.
- Согласно заявлениям канцлера Фридриха Мерца, поддержка будет продолжена, включая возможное производство ракет на территории Украины.
ФРГ готовит предоставление Украине ракет дальнего радиуса действия
Германия подтвердила подготовку к передаче Украине ракет дальнего радиуса действия. На пресс-конференции в Берлине канцлер Фридрих Мерц сообщил, что несколько месяцев продолжаются технические консультации с Киевом и процессы уже находятся на завершающей стадии.
Однако конкретика по количеству и срокам снабжения не раскрывается.
По словам канцлера, это связано с избранной тактикой, призванной усложнить России оценку реальных возможностей Украины.
Мерц заявил, что Россия намеренно бьет по гражданской энергетической инфраструктуре Украины в преддверии зимы, и охарактеризовать действия Москвы как "террористическую войну против гражданского населения".
Германия намерена усиливать украинскую систему ПВО: в следующем году Киев получит дополнительно 3 млрд. евро военной помощи.
Канцлер также выразил надежду, что ЕС в ближайшее время согласует механизм использования замороженных российских активов для финансовой поддержки Украины.
