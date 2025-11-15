Германия приобретет у США более 170 ракет для ПВО

Администрация президента США Дональда Трампа и Государственный департамент США предварительно согласовали продажу Германии до 173 ракет ПВО. Также будет продано сопутствующее оборудование на общую сумму около $3,5 млрд.
Главные тезисы
- Продажа более 170 ракет ПВО США Германии поможет усилить противовоздушную оборону страны.
- Соглашение способствует реагированию на текущие и будущие угрозы через интегрированные средства обороны.
- Покупка ракет поддержит безопасность Германии как союзника по НАТО и политическую стабильность в Европе.
Германия усиливает ПВО: что известно
Агентство по вопросам сотрудничества в области обороны и безопасности США (DSCA) выпустило заявление об одобрении продаж ракет Standard Missile 6 Block I и Standard Missile 2 Block IIIC производства RTX.
Согласно заявлению, ракеты помогут Германии реагировать на "нынешние и будущие угрозы за счет предоставления интегрированных средств противовоздушной и противоракетной обороны".
Предлагаемое соглашение будет способствовать достижению целей внешней политики и национальной безопасности США путем укрепления безопасности союзника по НАТО, движущей силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе.
Покупка ракет также сделает более удобной координацию сил ФРГ с армиями США и союзников по НАТО, добавили в DSCA. Власти Германии должны согласовать окончательные условия контракта с производителями. Однако продажи еще предстоит одобрить Конгресс США.
Ракеты будут использоваться в частности на фрегатах F127 с системой противоракетной обороны Aegis. Агентство предоставило Германии и всю необходимую сертификацию, сообщив об этом Конгрессу.
