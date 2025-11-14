Германия передаст Украине самую масштабную помощь за все время войны

Украина получит от Германии 11,5 млрд. евро помощи в следующем году. Стоит отметить, что это на 3 млрд. евро больше, чем предлагалось ранее. Такое решение принял бюджетный комитет германского Бундестага.

Германия увеличила финансовую поддержку Украины

Журналисты обращают внимание на то, что в Бундестаге одобрили бюджет с расходами примерно в 524,5 млрд. евро.

Среди последних поправок самая большая была предложена самим Министерством финансов.

Именно это ведомство добилось того, чтобы Украина в 2026 году получила дополнительные 3 млрд. евро.

Эти средства будут потрачены на артиллерию, беспилотники, бронетехнику, а также на замену двух ракетных комплексов Patriot.

Что важно понимать, это увеличивает помощь Украине с 8,5 до 11,5 млрд. евро.

Как сообщает Минобороны, на сегодняшний день это самый масштабный вклад в укрепление обороноспособности Украины, которая уже более 11 лет сдерживает российскую агрессию.