Німеччина надасть Україні наймасштабнішу допомогу за весь час війни

Україна отримає від Німеччини 11,5 млрд євро допомоги у наступному році. Варто зазначити, що це на 3 млрд євро більше, ніж пропонувалося раніше. Таке рішення ухвалив бюджетний комітет німецького Бундестагу.

Німеччина збільшила фінансову підтримку України

Журналісти звертають увагу, що у Бундестазі схвалили бюджет з видатками приблизно в 524,5 млрд євро.

Серед останніх поправок найбільша була запропонована самим Міністерством фінансів.

Саме це відомство добилося того, щоб Україна у 2026 році отримала додаткові 3 млрд євро.

Ці кошти будуть витрачені на артилерію, безпілотники, бронетехніку, а також на заміну двох ракетних комплексів Patriot.

Що важливо розуміти, це збільшує допомогу Україні з 8,5 до 11,5 млрд євро.

Як повідомляє Міноборони, станом на сьогодні це наймасштабніший внесок для зміцнення обороноздатності України, яка вже понад 11 років стримує російську агресію.