Німеччина надасть Україні наймасштабнішу допомогу за весь час війни

Україна отримає від Німеччини 11,5 млрд євро допомоги у наступному році. Варто зазначити, що це на 3 млрд євро більше, ніж пропонувалося раніше. Таке рішення ухвалив бюджетний комітет німецького Бундестагу.
Головні тези:
- Додаткові кошти будуть використані на артилерію, безпілотники, бронетехніку та заміну ракетних комплексів Patriot.
- Ця допомога Німеччини стане наймасштабнішим внеском для зміцнення обороноздатності України.
Німеччина збільшила фінансову підтримку України
Журналісти звертають увагу, що у Бундестазі схвалили бюджет з видатками приблизно в 524,5 млрд євро.
Серед останніх поправок найбільша була запропонована самим Міністерством фінансів.
Саме це відомство добилося того, щоб Україна у 2026 році отримала додаткові 3 млрд євро.
Ці кошти будуть витрачені на артилерію, безпілотники, бронетехніку, а також на заміну двох ракетних комплексів Patriot.
Що важливо розуміти, це збільшує допомогу Україні з 8,5 до 11,5 млрд євро.
Як повідомляє Міноборони, станом на сьогодні це наймасштабніший внесок для зміцнення обороноздатності України, яка вже понад 11 років стримує російську агресію.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-