Німеччина надасть Україні наймасштабнішу допомогу за весь час війни
Німеччина надасть Україні наймасштабнішу допомогу за весь час війни

Німеччина збільшила фінансову підтримку України
Read in English
Джерело:  Welt

Україна отримає від Німеччини 11,5 млрд євро допомоги у наступному році. Варто зазначити, що це на 3 млрд євро більше, ніж пропонувалося раніше. Таке рішення ухвалив бюджетний комітет німецького Бундестагу.

Головні тези:

  • Додаткові кошти будуть використані на артилерію, безпілотники, бронетехніку та заміну ракетних комплексів Patriot.
  • Ця допомога Німеччини стане наймасштабнішим внеском для зміцнення обороноздатності України.

Німеччина збільшила фінансову підтримку України

Журналісти звертають увагу, що у Бундестазі схвалили бюджет з видатками приблизно в 524,5 млрд євро.

Серед останніх поправок найбільша була запропонована самим Міністерством фінансів.

Саме це відомство добилося того, щоб Україна у 2026 році отримала додаткові 3 млрд євро.

Ці кошти будуть витрачені на артилерію, безпілотники, бронетехніку, а також на заміну двох ракетних комплексів Patriot.

Що важливо розуміти, це збільшує допомогу Україні з 8,5 до 11,5 млрд євро.

Як повідомляє Міноборони, станом на сьогодні це наймасштабніший внесок для зміцнення обороноздатності України, яка вже понад 11 років стримує російську агресію.

Бундестаг повинен ухвалити фінальне рішення щодо бюджету на 2026 рік протягом сесійного тижня 25-28 листопада. Проте так зване узгоджувальне засідання потужного бюджетного комітету вже вважається вирішальним кроком на шляху до парламентського схвалення.

