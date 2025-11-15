Німеччина придбає у США понад 170 ракет для ППО

Адміністрація президента США Дональда Трампа та Державний департамент США попередньо погодили продаж Німеччині до 173 ракет ППО. Також буде продане супутнє обладнання на загальну суму близько 3,5 млрд дол.

Німеччина посилює ППО: що відомо

Агентство з питань співробітництва в галузі оборони та безпеки США (DSCA) випустило заяву про схвалення продажу ракет Standard Missile 6 Block I і Standard Missile 2 Block IIIC виробництва RTX.

Згідно із заявою, ракети допоможуть Німеччині реагувати на "нинішні та майбутні загрози коштом надання інтегрованих засобів протиповітряної та протиракетної оборони".

Пропонована угода сприятиме досягненню цілей зовнішньої політики та національної безпеки США шляхом зміцнення безпеки союзника по НАТО, який є рушійною силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі.

Купівля ракет також зробить більш зручною координацію сил ФРН з арміями США і союзників по НАТО, додали в DSCA. Влада Німеччини повинна узгодити остаточні умови контракту з виробниками. Однак продаж ще має схвалити Конгрес США.

Ракети будуть використовуватися, зокрема, на фрегатах F127 з системою протиракетної оборони Aegis. Агентство надало Німеччині й усю необхідну сертифікацію, повідомивши про це Конгрес.