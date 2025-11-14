Німеччина планує надати Україні допомогу вартістю понад 11 млрд євро — коли саме
Німеччина планує надати Україні допомогу вартістю понад 11 млрд євро — коли саме

Німеччина у 2026 році планує надати Україні допомогу на 11,5 млрд євро. Відповідні видатки передбачає бюджет країни.

Головні тези:

  • Німеччина у 2026 році планує надати Україні допомогу на 11,5 млрд євро.
  • Допомога передбачає видатки на безпілотники, бронетехніку та заміну комплексів протиповітряної оборони Patriot.
  • Це найбільший внесок у зміцнення обороноздатності України після нападу Росії.

Німеччина заклала у бюджет 2026 року 11 млрд євро на допомогу Україні

Бюджетний комітет Бундестагу схвалив бюджет 14 листопада вранці. Зокрема загальні витрати становитимуть близько 524,5 млрд євро. Це на 4 млрд євро більше, ніж планувалося спочатку.

Більш суттєві коригування торкнулися обсягу нових запозичень: комітет схвалив залучення майже 98 млрд євро тільки для основного бюджету. Це приблизно на 8 млрд більше, ніж спочатку передбачав проєкт федерального уряду.

Однією з найбільших змін стали витрати на допомогу Україні. Мінфін запропонував збільшити їх на 3 млрд євро — з 8,5 млрд євро до 11,5 млрд євро.

Додаткові кошти планують спрямувати на безпілотники, бронетехніку, а також на заміну двох комплексів протиповітряної оборони Patriot.

У Міністерстві оборони Німеччини звернули увагу, що це найбільший сьогодні внесок у зміцнення обороноздатності України, яка зазнала нападу з боку Росії.

Збільшення витрат на допомогу Україні стало можливим завдяки послабленню боргових обмежень на оборонні витрати.

