Германия планирует оказать Украине помощь стоимостью более 11 млрд евро — когда именно
Германия планирует оказать Украине помощь стоимостью более 11 млрд евро — когда именно

Бундестаг
Источник:  Welt

Германия в 2026 году планирует предоставить Украине помощь в 11,5 млрд евро. Соответствующие расходы предусматривает бюджет страны.

Главные тезисы

  • Германия намерена предоставить помощь Украине на сумму 11,5 млрд евро в 2026 году.
  • Помощь включает расходы на беспилотники, бронетехнику и обновление систем противовоздушной обороны.
  • Это самое крупное укрепление обороноспособности Украины после нападения России.

Германия заложила в бюджет 2026 года 11 млрд евро на помощь Украине

Бюджетный комитет Бундестага одобрил бюджет утром 14 ноября. В частности, общие расходы составят около 524,5 млрд евро. Это на 4 млрд евро больше, чем планировалось первоначально.

Более существенные корректировки затронули объем новых заимствований: комитет одобрил привлечение почти 98 млрд евро только для основного бюджета. Это примерно на 8 млрд больше, чем первоначально предполагал проект федерального правительства.

Одним из самых больших изменений стали расходы на помощь Украине. Минфин предложил увеличить их на 3 млрд евро — с 8,5 млрд евро до 11,5 млрд евро.

Дополнительные средства планируется направить на беспилотники, бронетехнику, а также на замену двух комплексов противовоздушной обороны Patriot.

В Министерстве обороны Германии обратили внимание, что это самый большой сегодня вклад в укрепление обороноспособности Украины, подвергшейся нападению со стороны России.

Увеличение расходов на помощь Украине стало возможным благодаря ослаблению долговых ограничений на оборонные расходы.

