Україна очікує посилення далекобійних можливостей армії. Німеччина погоджує нові постачання та обговорює стратегію підтримки на найближчі місяці.
Головні тези:
- Німеччина готується передати Україні ракети дальнього радіуса дії, що дозволить українській армії підвищити свої бойові можливості.
- Українська армія отримає підтримку у вигляді нових постачання та можливого виробництва ракетних систем на своїй території.
ФРН готує надання Україні ракет дальнього радіуса дії
Німеччина підтвердила підготовку до передачі Україні ракет дальнього радіуса дії. На пресконференції в Берліні канцлер Фрідріх Мерц повідомив, що кілька місяців тривають технічні консультації з Києвом і процеси вже перебувають на завершальній стадії.
Проте конкретика щодо кількості та термінів постачання не розкривається.
За словами канцлера, це пов'язано з обраною тактикою, покликаною ускладнити Росії оцінку реальних можливостей України.
Мерц заявив, що Росія навмисно б'є по цивільній енергетичній інфраструктурі України напередодні зими, і схарактеризувати дії Москви як "терористичну війну проти цивільного населення".
Німеччина має намір посилювати українську систему ППО: наступного року Київ отримає додатково 3 млрд євро військової допомоги.
Канцлер також висловив сподівання, що ЄС найближчим часом погодить механізм використання заморожених російських активів для фінансової підтримки України.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-