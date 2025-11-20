Німеччина готується передати Україні ракети дальнього радіуса дії

Україна очікує посилення далекобійних можливостей армії. Німеччина погоджує нові постачання та обговорює стратегію підтримки на найближчі місяці.

ФРН готує надання Україні ракет дальнього радіуса дії

Німеччина підтвердила підготовку до передачі Україні ракет дальнього радіуса дії. На пресконференції в Берліні канцлер Фрідріх Мерц повідомив, що кілька місяців тривають технічні консультації з Києвом і процеси вже перебувають на завершальній стадії.

Українська армія буде оснащена такими системами озброєння. Фрідріх Мерц Канцлер ФРН

Проте конкретика щодо кількості та термінів постачання не розкривається.

За словами канцлера, це пов'язано з обраною тактикою, покликаною ускладнити Росії оцінку реальних можливостей України.

Певна неоднозначність необхідна, особливо для російської сторони, — наголосив він, додавши, що підтримку буде продовжено і вона може включати виробництво ракетних систем на території України. Поширити

Мерц заявив, що Росія навмисно б'є по цивільній енергетичній інфраструктурі України напередодні зими, і схарактеризувати дії Москви як "терористичну війну проти цивільного населення".

Німеччина має намір посилювати українську систему ППО: наступного року Київ отримає додатково 3 млрд євро військової допомоги.

Канцлер також висловив сподівання, що ЄС найближчим часом погодить механізм використання заморожених російських активів для фінансової підтримки України.