Трамп схиляє Зеленського до свого мирного плану, але є альтернатива

Президент США Дональд Трамп хоче, щоб український лідер Володимир Зеленський згодився на його мирний план щодо завершення війни РФ проти України, який передбачає багато болючих поступок з боку Києва. Однак очільник Білого дому також допускає, що Зеленський відкине його та продовжить боротися.

Трамп допускає, що Зеленський відкине його план

На переконання очільника Білого дому, новий план США для перемир'я — це спосіб досягти миру і президент Зеленський "повинен буде це схвалити".

Якщо Зеленському не подобається ця угода, вони мають просто продовжувати боротьбу. В якийсь момент йому доведеться щось прийняти. Ви пам'ятаєте, в Овальному кабінеті не так давно я сказав: "У тебе немає карт". Дональд Трамп Президент США

Американський лідер вкотре нагадав, що він успадкував цю війну.

На думку Трампа, під час його правління Росія ніколи б не почала повномасштабну війну проти України.

Найкращим варіантом було б, якби це взагалі не починалося. Це була б хороша угода. Це теж могло бути зроблено, якби у вас був правильний президент, але у вас не було правильного президента, — стверджує Трамп. Поширити

На цьому тлі він почав залякувати Україну "холодною" зимою, а також нагадав, що українська енергетика постійно знаходиться під російськими ударами.