Трамп схиляє Зеленського до свого мирного плану, але є альтернатива

Президент США Дональд Трамп хоче, щоб український лідер Володимир Зеленський згодився на його мирний план щодо завершення війни РФ проти України, який передбачає багато болючих поступок з боку Києва. Однак очільник Білого дому також допускає, що Зеленський відкине його та продовжить боротися.
Головні тези:
- Трамп вважає новий план США ідеальним шляхом для завершення війни.
- Він також почав лякати українців “холодною” зимою та посиленням російського терору в цей період.
Трамп допускає, що Зеленський відкине його план
На переконання очільника Білого дому, новий план США для перемир'я — це спосіб досягти миру і президент Зеленський "повинен буде це схвалити".
Американський лідер вкотре нагадав, що він успадкував цю війну.
На думку Трампа, під час його правління Росія ніколи б не почала повномасштабну війну проти України.
На цьому тлі він почав залякувати Україну "холодною" зимою, а також нагадав, що українська енергетика постійно знаходиться під російськими ударами.
Ба більше, президент США традиційно похизувався, що має "дуже добрі відносини з Путіним", але "для танго потрібні двоє".
