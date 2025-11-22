РФ атакувала Україну балістикою та 104 дронами — знешкоджено 89 цілей

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 21-22 листопада російські окупанти здійснювали напад на мирні українські міста та села однією балістичною ракетою Іскандер-М, 104-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, а також безпілотниками інших типів.

ППО знешкодила більшість російських цілей

Нова атака російських загарбників почалася ще о 19:00 21 листопада.

Цього разу ворожа ракета та дрони летіли із ТОТ АР Крим, а також із напрямків: Орел, Брянськ, Шаталово, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, — РФ, Чауда — ТОТ АР Крим та ТОТ Донецьк.

Що важливо розуміти, лише близько 65 із них — "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 89 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Поширити

Відбулося влучання 13 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також балістичної ракети на одній локації.