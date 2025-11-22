РФ атакувала Україну балістикою та 104 дронами — знешкоджено 89 цілей

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 21-22 листопада російські окупанти здійснювали напад на мирні українські міста та села однією балістичною ракетою Іскандер-М, 104-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, а також безпілотниками інших типів.
Головні тези:
- Ворожі цілі збивали на півночі, півдні та сході країни.
- Зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 15 локаціях.
ППО знешкодила більшість російських цілей
Нова атака російських загарбників почалася ще о 19:00 21 листопада.
Цього разу ворожа ракета та дрони летіли із ТОТ АР Крим, а також із напрямків: Орел, Брянськ, Шаталово, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, — РФ, Чауда — ТОТ АР Крим та ТОТ Донецьк.
Що важливо розуміти, лише близько 65 із них — "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Відбулося влучання 13 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також балістичної ракети на одній локації.
