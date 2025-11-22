РФ атаковала Украину баллистикой и 104 дронами — обезврежено 89 целей

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 21-22 ноября российские оккупанты совершали нападение на мирные украинские города и села одной баллистической ракетой Искандер-М, 104 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, а также беспилотниками других типов.

ПВО обезвредила большинство российских целей

Новая атака российских захватчиков началась еще в 19.00 21 ноября.

На этот раз вражеская ракета и дроны летели из ТОТ АР Крым, а также по направлениям: Орел, Брянск, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — ТОТ АР Крым и ТОТ Донецк.

Что важно понимать, только около 65 из них — "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 89 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Поделиться

Произошло попадание 13 ударных БПЛА на 15 локациях, а также баллистической ракеты на одной локации.