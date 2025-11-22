Трамп хочет, чтобы Украина отдала РФ 20% территории для возврата менее 0,5%
Трамп хочет, чтобы Украина отдала РФ 20% территории для возврата менее 0,5%

Редакция информагентства AFP подсчитала, какие территориальные уступки Украины предусматривает новый мирный план президента США Дональда Трампа для завершения российской войны. Фактически говорится, что Киев будет вынужден отказаться от 20% собственных земель, а Россия от 0,5% оккупированных украинских территорий.

Главные тезисы

  • Американский лидер Трамп оставляет право президенту Украины Зеленскому отказаться от этого плана.
  • Но тогда Украина будет вынуждена продолжить воевать с Россией.

План Трампа абсолютно невыгоден для Украины

Журналисты обращают внимание на то, что новый план США предусматривает получение Россией территорий площадью около 2300 квадратных километров.

Что важно понимать, почти столько же достигает общая площадь Люксембург (2590 кв. км).

Среди прочего, Украина уступила бы около 5000 квадратных километров в Донецкой области и 45 квадратных километров в Луганской области.

Самым циничным в указанном документе является то, что власти РФ якобы должны вернуть почти 2000 квадратных километров в Харьковской области, 450 — в Днепропетровской области, 300 — в Сумской области и 20 — в Черниговской области.

План, предложенный Вашингтоном, фактически предусматривает передачу 20% территории Украины для возврата менее 0,5%, отмечает редакция AFP.

По словам американского лидера Дональда Трампа, президент Украины Владимир Зеленский имеет право отказаться от этого плана, если ему он не нравится.

