США почали таємно шантажувати Україну — інсайдери

Згідно з даними анонімних джерел Reuters, команда президента США Дональда Трампа погрожує Україні зупинкою надання зброї та розвідувальних даних, щоб добитися згоди Володимира Зеленського на так званий плану миру для завершення війни.

США знову шантажують Україну

За словами інсайдерів ЗМІ, просто зараз команда українського лідера Володимира Зеленського опинилися під найбільшим тиском з боку Білого дому, ніж під час попередніх переговорів.

До прикладу, на адресу українського влади надійшли погрози щодо потенційного припинення надання розвідданих та зброї.

Ще одне джерело ЗМІ, яке побажало залишитися анонімним, повідомило, що таким чином Штати добиваються, щоб адміністрація Зеленського підписала рамкову угоду до 27 листопада.

Як відомо, саме цього дня у США святкують День подяки.

Як уже згадувалося раніше, в ніч проти 21 листопада американські ЗМІ опублікували увесь перелік пунктів нового "мирного плану" США, який передали на ознайомлення Україні.

Також стало відомо, що Зеленський та Трамп можуть обговорити "мирний план" наступного тижня.

Варто також зазначити, що в Європі готують свій проєкт "мирного плану", який запропонує Україні справедливіші умови завершення війни.