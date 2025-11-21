США начали тайно шантажировать Украину — инсайдеры

Согласно данным анонимных источников Reuters, команда президента США Дональда Трампа угрожает Украине остановкой предоставления оружия и разведывательных данных, чтобы добиться согласия Владимира Зеленского на так называемый план мира для завершения войны.

США снова шантажируют Украину

По словам инсайдеров СМИ, прямо сейчас команда украинского лидера Владимира Зеленского оказалась под наибольшим давлением со стороны Белого дома, чем во время предыдущих переговоров.

К примеру, в адрес украинской власти поступили угрозы потенциального прекращения предоставления разведданных и оружия.

Еще один источник СМИ, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что таким образом Штаты добиваются, чтобы администрация Зеленского подписала рамочное соглашение до 27 ноября.

Как известно, именно в этот день в США отмечают День благодарения.

Как уже упоминалось ранее, в ночь на 21 ноября американские СМИ опубликовали весь перечень пунктов нового "мирного плана" США, который передали на ознакомление Украине.

Также стало известно, что Зеленский и Трамп могут обсудить мирный план на следующей неделе.

Следует также отметить, что в Европе готовят свой проект "мирного плана", который предложит Украине более справедливые условия.