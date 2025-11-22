Україна та США починають невідкладні консультації щодо мирного плану Трампа

22 листопада Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умеров анонсував консультації із владою США у Швейцарії щодо мирного плану, який запропонувала команда Дональда Трампа.

Україна та США проведуть важливі переговори

Цими днями у Швейцарії розпочинаємо консультації між високопосадовцями України та США щодо можливих параметрів майбутньої мирної угоди. Рустем Умєров Секретар Ради національної безпеки і оборони України

За його словами, команда українського Володимира Зеленського ставиться до цього процесу з чітким розумінням своїх інтересів.

Умєров звернув увагу на те, що йдеться про новий етап діалогу, який триває останніми днями.

Що важливо розуміти, його головна мета — узгодити бачення подальших кроків.

Ми цінуємо участь американської сторони та готовність до предметної розмови. Україна й надалі діятиме відповідально, професійно й послідовно — так, як цього вимагає наша національна безпека, — наголосив Рустем Умєров. Поширити

Глава держави Володимир Зеленський уже затвердив склад делегації для консультацій із міжнародними партнерами щодо закінчення війни: