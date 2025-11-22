Україна та США починають невідкладні консультації щодо мирного плану Трампа

22 листопада Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умеров анонсував консультації із владою США у Швейцарії щодо мирного плану, який запропонувала команда Дональда Трампа.
Головні тези:
- Україна налаштована діяти так, як цього вимагає її національна безпека.
- Зеленський уже затвердив склад делегації для консультацій із міжнародними партнерами щодо завершення війни.
Україна та США проведуть важливі переговори
За його словами, команда українського Володимира Зеленського ставиться до цього процесу з чітким розумінням своїх інтересів.
Умєров звернув увагу на те, що йдеться про новий етап діалогу, який триває останніми днями.
Що важливо розуміти, його головна мета — узгодити бачення подальших кроків.
Глава держави Володимир Зеленський уже затвердив склад делегації для консультацій із міжнародними партнерами щодо закінчення війни:
Андрій Єрмак — керівник Офісу президента України, глава делегації;
Рустем Умєров — секретар Ради національної безпеки і оборони;
Кирило Буданов — начальник Головного управління розвідки Міноборони;
Андрій Гнатов — начальник Генерального штабу ЗСУ;
Олег Іващенко — голова Служби зовнішньої розвідки України;
Сергій Кислиця — перший заступник Міністра закордонних справ;
Євгеній Острянський — перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони;
Олександр Поклад — заступник голови Служби безпеки України;
Олександр Бевз — радник керівника Офісу президента України.
