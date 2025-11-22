Україна та США починають невідкладні консультації щодо мирного плану Трампа
Україна та США починають невідкладні консультації щодо мирного плану Трампа

Рустем Умєров
22 листопада Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умеров анонсував консультації із владою США у Швейцарії щодо мирного плану, який запропонувала команда Дональда Трампа.

Головні тези:

  • Україна налаштована діяти так, як цього вимагає її національна безпека.
  • Зеленський уже затвердив склад делегації для консультацій із міжнародними партнерами щодо завершення війни.

Цими днями у Швейцарії розпочинаємо консультації між високопосадовцями України та США щодо можливих параметрів майбутньої мирної угоди.

Рустем Умєров

Рустем Умєров

Секретар Ради національної безпеки і оборони України

За його словами, команда українського Володимира Зеленського ставиться до цього процесу з чітким розумінням своїх інтересів.

Умєров звернув увагу на те, що йдеться про новий етап діалогу, який триває останніми днями.

Що важливо розуміти, його головна мета — узгодити бачення подальших кроків.

Ми цінуємо участь американської сторони та готовність до предметної розмови. Україна й надалі діятиме відповідально, професійно й послідовно — так, як цього вимагає наша національна безпека, — наголосив Рустем Умєров.

Глава держави Володимир Зеленський уже затвердив склад делегації для консультацій із міжнародними партнерами щодо закінчення війни:

  • Андрій Єрмак — керівник Офісу президента України, глава делегації; 

  • Рустем Умєров — секретар Ради національної безпеки і оборони; 

  • Кирило Буданов — начальник Головного управління розвідки Міноборони;

  • Андрій Гнатов — начальник Генерального штабу ЗСУ; 

  • Олег Іващенко — голова Служби зовнішньої розвідки України;

  • Сергій Кислиця — перший заступник Міністра закордонних справ;

  • Євгеній Острянський — перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони;

  • Олександр Поклад — заступник голови Служби безпеки України;

  • Олександр Бевз — радник керівника Офісу президента України.

