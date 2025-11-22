Що обговорювали команди Зеленського та Трампа в Києві — дані інсайдерів
Категорія
Політика
Дата публікації

Що обговорювали команди Зеленського та Трампа в Києві — дані інсайдерів

Зеленський
Джерело:  Financial Times

Згідно з даними The Financial Times, зустріч представників української та американської влади, яка відбулася нещодавно в Києві, була дійсно напруженою, адже команда Дональда Трампа агресивно намагалася схилити Україна до підписання нової мирної угоди.

Головні тези:

  • Команда Трампа чітко дала зрозуміти, що не вірить у перемогу України на полі бою.
  • Вашингтон також заявив, що більше не збирається проявляти гнучкість.

Тиск на Україну почав посилюватися

Білий дім дійсно хоче, щоб офіційний Київ оголосив своє фінальне рішення з приводу мирного плану до 27 листопада.

Команда президента США робить все можливе, щоб Україна погодилася, зокрема й лякає її невідворотною поразкою у війні з Росією.

Є вагомі ознаки того, що Росія має потужну промислову базу, і це питання часу, коли Україні доведеться укласти угоду, — заявила команді Зеленського тимчасова повірена у справах США Джулі Девіс.

За словами анонімних джерел, міністр армії США Ден Дрісколл в якийсь з моментів навіть перейшов на лайку.

Нам потрібно покінчити з цим лайном, — заявив він.

Дрісколл запевняв команду Зеленського, що Збройні сили США люблять Україну і підтримують її.

Але чесна оцінка військових США полягає в тому, що Україна перебуває у дуже поганому становищі, і зараз найбільш підходящий час для миру, — заявив міністр армії США.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп хоче, щоб Україна віддала РФ 20% території для повернення менше 0,5%
План Трампа є абсолютно невигідним для України
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Це катастрофа". У Конгресі критикують мирний план Трампа для України
Деякі американські політики не підтримують план Трампа
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп призначив нового спецпредставника — він вирушить до Путіна
Трамп налаштований швидко завершити війну РФ проти України

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?