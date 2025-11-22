Що обговорювали команди Зеленського та Трампа в Києві — дані інсайдерів

Згідно з даними The Financial Times, зустріч представників української та американської влади, яка відбулася нещодавно в Києві, була дійсно напруженою, адже команда Дональда Трампа агресивно намагалася схилити Україна до підписання нової мирної угоди.

Тиск на Україну почав посилюватися

Білий дім дійсно хоче, щоб офіційний Київ оголосив своє фінальне рішення з приводу мирного плану до 27 листопада.

Команда президента США робить все можливе, щоб Україна погодилася, зокрема й лякає її невідворотною поразкою у війні з Росією.

Є вагомі ознаки того, що Росія має потужну промислову базу, і це питання часу, коли Україні доведеться укласти угоду, — заявила команді Зеленського тимчасова повірена у справах США Джулі Девіс.

За словами анонімних джерел, міністр армії США Ден Дрісколл в якийсь з моментів навіть перейшов на лайку.

Нам потрібно покінчити з цим лайном, — заявив він.

Дрісколл запевняв команду Зеленського, що Збройні сили США люблять Україну і підтримують її.