Що обговорювали команди Зеленського та Трампа в Києві — дані інсайдерів

Згідно з даними The Financial Times, зустріч представників української та американської влади, яка відбулася нещодавно в Києві, була дійсно напруженою, адже команда Дональда Трампа агресивно намагалася схилити Україна до підписання нової мирної угоди.
Головні тези:
- Команда Трампа чітко дала зрозуміти, що не вірить у перемогу України на полі бою.
- Вашингтон також заявив, що більше не збирається проявляти гнучкість.
Тиск на Україну почав посилюватися
Білий дім дійсно хоче, щоб офіційний Київ оголосив своє фінальне рішення з приводу мирного плану до 27 листопада.
Команда президента США робить все можливе, щоб Україна погодилася, зокрема й лякає її невідворотною поразкою у війні з Росією.
За словами анонімних джерел, міністр армії США Ден Дрісколл в якийсь з моментів навіть перейшов на лайку.
Дрісколл запевняв команду Зеленського, що Збройні сили США люблять Україну і підтримують її.
