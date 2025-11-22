Что обсуждали команды Зеленского и Трампа в Киеве — данные инсайдеров
Что обсуждали команды Зеленского и Трампа в Киеве — данные инсайдеров

Зеленский
Читати українською
Источник:  Financial Times

Согласно данным The Financial Times, состоявшаяся недавно в Киеве встреча представителей украинских и американских властей была действительно напряженной, ведь команда Дональда Трампа агрессивно пыталась склонить Украину к подписанию нового мирного соглашения.

Главные тезисы

  • Команда Трампа четко дала понять, что не верит в победу Украины на поле боя.
  • Вашингтон также заявил, что больше не намерен проявлять гибкость.

Давление на Украину начало усиливаться

Белый дом действительно хочет, чтобы официальный Киев объявил свое финальное решение по мирному плану до 27 ноября.

Команда президента США делает все возможное, чтобы Украина согласилась, в том числе и пугает ее неотвратимым поражением в войне с Россией.

Есть веские признаки того, что у России есть мощная промышленная база, и это вопрос времени, когда Украине придется заключить соглашение, — заявила команде Зеленского временная поверенная в делах США Джули Дэвис.

По словам анонимных источников, министр армии США Дэн Дрисколл в какой-то момент даже перешел на брань.

Нам нужно покончить с этим дерьмом, — заявил он.

Дрисколл уверял команду Зеленского, что Вооруженные силы США любят Украину и поддерживают ее.

Но честная оценка военных США заключается в том, что Украина находится в очень плохом положении, и сейчас самое подходящее время для мира, — заявил министр армии США.

