Согласно данным The Financial Times, состоявшаяся недавно в Киеве встреча представителей украинских и американских властей была действительно напряженной, ведь команда Дональда Трампа агрессивно пыталась склонить Украину к подписанию нового мирного соглашения.

Давление на Украину начало усиливаться

Белый дом действительно хочет, чтобы официальный Киев объявил свое финальное решение по мирному плану до 27 ноября.

Команда президента США делает все возможное, чтобы Украина согласилась, в том числе и пугает ее неотвратимым поражением в войне с Россией.

Есть веские признаки того, что у России есть мощная промышленная база, и это вопрос времени, когда Украине придется заключить соглашение, — заявила команде Зеленского временная поверенная в делах США Джули Дэвис. Поделиться

По словам анонимных источников, министр армии США Дэн Дрисколл в какой-то момент даже перешел на брань.

Нам нужно покончить с этим дерьмом, — заявил он. Поделиться

Дрисколл уверял команду Зеленского, что Вооруженные силы США любят Украину и поддерживают ее.