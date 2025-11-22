Что обсуждали команды Зеленского и Трампа в Киеве — данные инсайдеров

Согласно данным The Financial Times, состоявшаяся недавно в Киеве встреча представителей украинских и американских властей была действительно напряженной, ведь команда Дональда Трампа агрессивно пыталась склонить Украину к подписанию нового мирного соглашения.
Главные тезисы
- Команда Трампа четко дала понять, что не верит в победу Украины на поле боя.
- Вашингтон также заявил, что больше не намерен проявлять гибкость.
Давление на Украину начало усиливаться
Белый дом действительно хочет, чтобы официальный Киев объявил свое финальное решение по мирному плану до 27 ноября.
Команда президента США делает все возможное, чтобы Украина согласилась, в том числе и пугает ее неотвратимым поражением в войне с Россией.
По словам анонимных источников, министр армии США Дэн Дрисколл в какой-то момент даже перешел на брань.
Дрисколл уверял команду Зеленского, что Вооруженные силы США любят Украину и поддерживают ее.
