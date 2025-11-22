Президент США Дональд Трамп назначил министра армии США Дэна Дрисколла своим специальным посланником для установления мира в Украине. Уже запланирован визит последнего в Кремль, где Дрисколл обсудит с командой российского диктатора Владимира Путина новый мирный план Трампа.

Трамп настроен быстро завершить войну РФ против Украины

Согласно данным журналистов, глава Белого дома планирует придерживаться "агрессивного графика" для подписания мирного соглашения между странами.

С этой целью он собирается оказывать беспрецедентное давление на Украину, для которой новый мирный план абсолютно невыгоден.

О назначении Дэна Дрисколла новым специальным посланником Трампа пока не было объявлено официально.

Однако это решение свидетельствует о том, что Белый дом действительно хочет остановить боевые действия как можно быстрее и любой ценой.

Стоит также отметить, что Дрисколл — друг и экс-одноклассник Джея Ди Венса — то есть его позицию нельзя назвать проукраинской.

Как удалось узнать журналистам, группа американских генералов во главе с Дрисколлом отправится с визитом в Россию в конце следующей недели.

Главная цель этого путешествия — обсудить мирный план с командой диктатора Путина.