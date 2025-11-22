Трамп назначил нового спецпредставителя — он отправится к Путину
Трамп назначил нового спецпредставителя — он отправится к Путину

Трамп настроен быстро завершить войну РФ против Украины
Читати українською
Источник:  The Guardian

Президент США Дональд Трамп назначил министра армии США Дэна Дрисколла своим специальным посланником для установления мира в Украине. Уже запланирован визит последнего в Кремль, где Дрисколл обсудит с командой российского диктатора Владимира Путина новый мирный план Трампа.

Главные тезисы

  • Дрисколл – друг и экс-одноклассник Джея Ди Венса.
  • Он с другими американскими генералами планируют отправиться в Россию уже на следующей неделе.

Трамп настроен быстро завершить войну РФ против Украины

Согласно данным журналистов, глава Белого дома планирует придерживаться "агрессивного графика" для подписания мирного соглашения между странами.

С этой целью он собирается оказывать беспрецедентное давление на Украину, для которой новый мирный план абсолютно невыгоден.

О назначении Дэна Дрисколла новым специальным посланником Трампа пока не было объявлено официально.

Однако это решение свидетельствует о том, что Белый дом действительно хочет остановить боевые действия как можно быстрее и любой ценой.

Стоит также отметить, что Дрисколл — друг и экс-одноклассник Джея Ди Венса — то есть его позицию нельзя назвать проукраинской.

Как удалось узнать журналистам, группа американских генералов во главе с Дрисколлом отправится с визитом в Россию в конце следующей недели.

Главная цель этого путешествия — обсудить мирный план с командой диктатора Путина.

Инсайдеры СМИ утверждают, что главе Кремля "понравились" общие контуры мирного плана, однако он не удовлетворяет все требования Москвы.

