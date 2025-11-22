Министерство финансов США официально подтвердило факт выдачи генеральной лицензии, которая дает возможность Венгрии осуществлять финансовые операции с российскими банками в рамках строительства атомной электростанции "Пакш II".
Главные тезисы
- Целью "Пакш II" является строительство двух реакторов поколения "3+" типа ВВЭР-1200.
- Финансирование этого процесса напрямую зависит от Кремля.
Санкционное давление на Россию начало ослабевать
В новом заявлении американского ведомства указано, что генеральная лицензия предоставляет исключение из действующих американских санкций в отношении России, которые были введены как реакция на ее захватническую войну против Украины.
Что важно понимать, это разрешение в целом охватит финансовые операции, важные для реализации проекта АЭС "Пакш II" в Венгрии.
Де-факто санкции будут ослаблены для главных российских финансовых учреждений, которые вовлечены в этот процесс.
Журналисты обращают внимание на то, что решение американских властей было принято на фоне активизации переговоров между США и Венгрией в сфере энергетики и безопасности.
