Міністерство фінансів США офіційно підтвердило факт видачі генеральної ліцензії, що дає можливість Угорщині здійснювати фінансові операції з російськими банками у межах будівництва атомної електростанції "Пакш II".
Головні тези:
- Проєкт "Пакш II" має на меті будівництво двох реакторів покоління "3+" типу ВВЕР-1200.
- Фінансування цього процесу безпосередньо залежить від Кремля.
Санкційний тиск на Росію почав слабшати
У новій заяві американського відомства йдеться про те, що генеральна ліцензія надає виняток із чинних американських санкцій стосовно Росії, що були введені як реакція на її загарбницьку війну проти України.
Що важливо розуміти, цей дозвіл загалом охопить фінансові операції, які наразі важливі для реалізації проєкту АЕС "Пакш II" в Угорщині.
Де-факто санкції будуть ослаблені для головних російських фінансових установ, які залучені до цього процесу.
Журналісти звертають увагу на те, що рішення американської влади було прийняте на тлі активізації переговорів між США та Угорщиною у сфері енергетики та безпеки.
