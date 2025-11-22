США вже почали ослаблювати санкції проти РФ
Категорія
Економіка
Дата публікації

США вже почали ослаблювати санкції проти РФ

США
Джерело:  Reuters

Міністерство фінансів США офіційно підтвердило факт видачі генеральної ліцензії, що дає можливість Угорщині здійснювати фінансові операції з російськими банками у межах будівництва атомної електростанції "Пакш II".

Головні тези:

  • Проєкт "Пакш II" має на меті будівництво двох реакторів покоління "3+" типу ВВЕР-1200.
  • Фінансування цього процесу безпосередньо залежить від Кремля.

Санкційний тиск на Росію почав слабшати

У новій заяві американського відомства йдеться про те, що генеральна ліцензія надає виняток із чинних американських санкцій стосовно Росії, що були введені як реакція на її загарбницьку війну проти України.

Що важливо розуміти, цей дозвіл загалом охопить фінансові операції, які наразі важливі для реалізації проєкту АЕС "Пакш II" в Угорщині.

Де-факто санкції будуть ослаблені для головних російських фінансових установ, які залучені до цього процесу.

Зокрема, під дію ліцензії підпадають транзакції за участю "Газпромбанку", ВТБ Банку та Центрального банку Російської Федерації. Ці інституції забезпечують фінансування та супровід проекту, який з 2014 року реалізується російською держкорпорацією "Росатом" на підставі міжурядової угоди між Будапештом і Москвою.

Журналісти звертають увагу на те, що рішення американської влади було прийняте на тлі активізації переговорів між США та Угорщиною у сфері енергетики та безпеки.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
США почали таємно шантажувати Україну — інсайдери
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп хоче, щоб Україна віддала РФ 20% території для повернення менше 0,5%
План Трампа є абсолютно невигідним для України
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Це катастрофа". У Конгресі критикують мирний план Трампа для України
Деякі американські політики не підтримують план Трампа

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?