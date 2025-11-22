США вже почали ослаблювати санкції проти РФ

Міністерство фінансів США офіційно підтвердило факт видачі генеральної ліцензії, що дає можливість Угорщині здійснювати фінансові операції з російськими банками у межах будівництва атомної електростанції "Пакш II".

Санкційний тиск на Росію почав слабшати

У новій заяві американського відомства йдеться про те, що генеральна ліцензія надає виняток із чинних американських санкцій стосовно Росії, що були введені як реакція на її загарбницьку війну проти України.

Що важливо розуміти, цей дозвіл загалом охопить фінансові операції, які наразі важливі для реалізації проєкту АЕС "Пакш II" в Угорщині.

Де-факто санкції будуть ослаблені для головних російських фінансових установ, які залучені до цього процесу.

Зокрема, під дію ліцензії підпадають транзакції за участю "Газпромбанку", ВТБ Банку та Центрального банку Російської Федерації. Ці інституції забезпечують фінансування та супровід проекту, який з 2014 року реалізується російською держкорпорацією "Росатом" на підставі міжурядової угоди між Будапештом і Москвою.

Журналісти звертають увагу на те, що рішення американської влади було прийняте на тлі активізації переговорів між США та Угорщиною у сфері енергетики та безпеки.