Президент США Дональд Трамп призначив міністра армії США Дена Дрісколла своїм спеціальним посланцем для встановлення миру в Україні. Уже запланований візит останнього до Кремля, де Дрісколл обговорить з командою російського диктатора Володимира Путіна новий мирний план Трампа.
Головні тези:
- Дрісколл – друг та ексоднокласник Джея Ді Венса.
- Він з іншими американськими генералами планують вирушити до Росії уже наступного тижня.
Трамп налаштований швидко завершити війну РФ проти України
Згідно з даними журналістів, очільник Білого дому планує дотримуватися "агресивного графіка" для підписання мирної угоди між країнами.
З цією метою він збирається чинити безпрецедентний тиск на Україну, для якої новий мирний план є абсолютно невигідним.
Про призначення Дена Дрісколла новим спеціальним посланцем Трампа для встановлення миру в Україні поки не було оголошено офіційно.
Однак це рішення свідчить про те, що Білий дім дійсно хоче зупинити бойові дії якомога швидше та будь-якою ціною.
Варто також зазначити, що Дрисколл — друг та ексоднокласник Джея Ді Венса — тобто його позицію не можна назвати проукраїнською.
Як вдалося дізнатися журналістам, група американських генералів на чолі з Дрисколлом вирушить з візитом до Росії наприкінці наступного тижня.
Головна мета цієї подорожі — обговорити "мирний план" із командою диктатора Путіна.
Інсайдери ЗМІ стверджують, що главі Кремля "сподобалися" загальні контури мирного плану, однак він не задовольняє усі вимоги Москви.
