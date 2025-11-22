Президент США Дональд Трамп призначив міністра армії США Дена Дрісколла своїм спеціальним посланцем для встановлення миру в Україні. Уже запланований візит останнього до Кремля, де Дрісколл обговорить з командою російського диктатора Володимира Путіна новий мирний план Трампа.

Трамп налаштований швидко завершити війну РФ проти України

Згідно з даними журналістів, очільник Білого дому планує дотримуватися "агресивного графіка" для підписання мирної угоди між країнами.

З цією метою він збирається чинити безпрецедентний тиск на Україну, для якої новий мирний план є абсолютно невигідним.

Про призначення Дена Дрісколла новим спеціальним посланцем Трампа для встановлення миру в Україні поки не було оголошено офіційно.

Однак це рішення свідчить про те, що Білий дім дійсно хоче зупинити бойові дії якомога швидше та будь-якою ціною.

Варто також зазначити, що Дрисколл — друг та ексоднокласник Джея Ді Венса — тобто його позицію не можна назвати проукраїнською.

Як вдалося дізнатися журналістам, група американських генералів на чолі з Дрисколлом вирушить з візитом до Росії наприкінці наступного тижня.

Головна мета цієї подорожі — обговорити "мирний план" із командою диктатора Путіна.