Лідери Європи екстрено збираються на перемовини до Трампа
Лідери Європи екстрено збираються на перемовини до Трампа

Зеленський і Стармер
Джерело:  Sky News

Sky News дізналося від своїх інсайдерів, що ключові лідери Європи просто зараз домовляються про невідкладний візит до Вашингтона на тлі ультиматуму Україні з боку команди президента США Дональда Трампа. Європейські союзники налаштовані добитися для Києва справедливих умов завершення російської війни.

Головні тези:

  • Зустріч з Дональдом Трампом може відбутися на початку наступного тижня.
  • Європейські політики вірять, що зможуть добитися зміни позиції американської влади.

Лідери Європи планують схилити Трампа на свій бік

Згідно з даними журналістів, така ідея спала на думку британському лідеру Кіру Стармеру.

Останній вже встиг обговорити цю ініціативу зі своїми колегами — президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем та прем’єр-міністром Італії Джорджією Мелоні.

Вони уже планують спільну зустрічі з Дональдом Трампом у Білому домі та домовляються про неї з командою президента США.

Цілком ймовірно, офіційний візит європейських лідерів до США може відбутися на початку наступного тижня — можливо, 25 листопада.

За словами інсайдерів, у центрі уваги буде Україна та новий мирний план для завершення російсько-української війни.

Водночас згодом дипломатичне джерело в ЄС заявило у коментарі виданню, що Стармер не планує візит до Вашингтона, але Європа готує спільну зустріч із Трампом.

