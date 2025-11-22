Лідери Європи екстрено збираються на перемовини до Трампа

Sky News дізналося від своїх інсайдерів, що ключові лідери Європи просто зараз домовляються про невідкладний візит до Вашингтона на тлі ультиматуму Україні з боку команди президента США Дональда Трампа. Європейські союзники налаштовані добитися для Києва справедливих умов завершення російської війни.

Лідери Європи планують схилити Трампа на свій бік

Згідно з даними журналістів, така ідея спала на думку британському лідеру Кіру Стармеру.

Останній вже встиг обговорити цю ініціативу зі своїми колегами — президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем та прем’єр-міністром Італії Джорджією Мелоні.

Вони уже планують спільну зустрічі з Дональдом Трампом у Білому домі та домовляються про неї з командою президента США.

Цілком ймовірно, офіційний візит європейських лідерів до США може відбутися на початку наступного тижня — можливо, 25 листопада.

За словами інсайдерів, у центрі уваги буде Україна та новий мирний план для завершення російсько-української війни.