Лукашенко помилував 31 громадянина України
Джерело:  online.ua

22 листопада офіційно стало відомо, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко помилував 31 громадянина України. Про це заявила його речниця Наталія Ейсмонт.

Головні тези:

  • Рішення Лукашенка стало результатом переговорів з Дональдом Трампом.
  • Україна цей крок поки не коментувала.

Україна повертає додому 31 бранця режиму Лукашенка

Як повідомила Наталія Ейсмонт, це рішення нелегітимного президента Білорусі було ухвалене на тлі досягнутих домовленостей з американським лідером Дональдом Трампом.

Таким чином Олександр Лукашенко також відгукнувся на прохання української сторони.

Речниця білоруського диктатора цинічно запевняє, що звільнення український бранців було здійснено “з метою створення умов для врегулювання збройного конфлікту в суміжній державі, керуючись принципами гуманізму і як жест доброї волі".

Ейсмонт також стверджує, що громадяни України, яких помилував Олександр Лукашенко, мовляв, здійснили кримінальні злочини на території Білорусі.

Буквально зараз, у ці хвилини, відбувається передача їх українській стороні, — заявила спікерка диктатора білоруським ЗМІ 22 листопада.

Офіційний Київ поки не підтверджував цю інформацію та жодним чином її не коментував.

До слова, нещодавно поплічник російського диктатора Володимира Путіна — Олександр Лукашенко — неочікувано заявив, що хоче бачити Україну незалежною суверенною державою.

