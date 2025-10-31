"Можемо бахнути". Лукашенко цинічно лякає світ російською ракетою "Орєшнік"

Нелегітимний президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив плани поставити у грудні на бойове чергування у країні ракетний комплекс "Орєшнік". Про це він заявив у ході робочої поїздки до Вітебської області.
Головні тези:
- Лукашенко анонсує плани поставити на бойове чергування ракетний комплекс Орєшнік, що викликає обурення та здивування у міжнародній спільноті.
- Диктатор Білорусі погрожує світу можливістю використання ракети Орєшнік у випадку негативних подій, стверджуючи свою готовність до насильства.
Лукашенко погрожує світу російською ракетою "Орєшнік"
Білоруський диктатор назвав балістичну ракету “Орєшнік” “страшною зброєю”.
Він цинічно згадав, що на мінському майданчику свого часу було досягнуто мирних домовленостей, але опоненти нібито вирішили діяти шляхом обману, що й призвело до нинішньої ситуації.
Виявляється, не домовилися. Виявляється, приїхали до Мінська, щоб Росію і нас обдурити. Обдурили. Ну, дострибалися. Уже два мільйони загинули? Нормально ж жили. І поляки, і литовці і таке інше.
