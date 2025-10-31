"Можемо бахнути". Лукашенко цинічно лякає світ російською ракетою "Орєшнік"
"Можемо бахнути". Лукашенко цинічно лякає світ російською ракетою "Орєшнік"

Нелегітимний президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив плани поставити у грудні на бойове чергування у країні ракетний комплекс "Орєшнік". Про це він заявив у ході робочої поїздки до Вітебської області.

Лукашенко погрожує світу російською ракетою "Орєшнік"

Білоруський диктатор назвав балістичну ракету “Орєшнік” “страшною зброєю”.

У грудні стане на бойове чергування. Навіщо? Я хочу, щоб вони (опоненти за кордоном — ред.) розуміли, що ми можемо бахнути, якщо буде погано. Ось ми сядемо з Путіним, ухвалимо рішення і бахнемо. Тож не наривайтеся. Адже війна розпочиналася в Україні з цього. На Донбасі гнобили російськомовних, убивали, цькували. Це було на моїх очах.

Він цинічно згадав, що на мінському майданчику свого часу було досягнуто мирних домовленостей, але опоненти нібито вирішили діяти шляхом обману, що й призвело до нинішньої ситуації.

Виявляється, не домовилися. Виявляється, приїхали до Мінська, щоб Росію і нас обдурити. Обдурили. Ну, дострибалися. Уже два мільйони загинули? Нормально ж жили. І поляки, і литовці і таке інше.

