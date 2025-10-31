"Можем бахнуть". Лукашенко цинично пугает мир российской ракетой "Орешник"
"Можем бахнуть". Лукашенко цинично пугает мир российской ракетой "Орешник"

Лукашенко
Читати українською
Источник:  online.ua

Нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил планы поставить в декабре на боевое дежурство в стране ракетный комплекс "Орешник". Об этом он заявил в ходе рабочей поездки в Витебскую область.

Главные тезисы

  • Лукашенко анонсировал поставку ракетного комплекса “Орешник” на боевое дежурство, вызывая возмущение в международном сообществе.
  • Белорусский диктатор уверен в готовности использовать ракету “Орешник” в случае негативных событий, демонстрируя свою готовность к насилию.
  • Лукашенко цинично вспоминает мирные договоренности и обвиняет оппонентов в обмане, что, по его мнению, привело к нынешней ситуации.

Лукашенко угрожает миру российской ракетой "Орешник"

Белорусский диктатор назвал баллистическую ракету "Орешник" "страшным оружием".

В декабре станет на боевое дежурство. Зачем? Я хочу, чтобы они (оппоненты за границей — ред.) понимали, что мы можем бахнуть, если будет плохо. Вот мы сядем с Путиным, примем решение и бахнем. Так что не нарывайтесь. Ведь война началась в Украине с этого. На Донбассе притесняли русскоязычных, убивали, травили. Это было на моих глазах.

Он цинично вспомнил, что на минской площадке в свое время были достигнуты мирные договоренности, но оппоненты якобы решили действовать путем обмана, что и привело к нынешней ситуации.

Оказывается, не договорились. Оказывается, приехали в Минск, чтобы Россию и нас обмануть. Обманули. Ну, допрыгались. Уже два миллиона погибли? Нормально жили. И поляки, и литовцы и так далее.

