"Можем бахнуть". Лукашенко цинично пугает мир российской ракетой "Орешник"

В декабре станет на боевое дежурство. Зачем? Я хочу, чтобы они (оппоненты за границей — ред.) понимали, что мы можем бахнуть, если будет плохо. Вот мы сядем с Путиным, примем решение и бахнем. Так что не нарывайтесь. Ведь война началась в Украине с этого. На Донбассе притесняли русскоязычных, убивали, травили. Это было на моих глазах.