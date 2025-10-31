Нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил планы поставить в декабре на боевое дежурство в стране ракетный комплекс "Орешник". Об этом он заявил в ходе рабочей поездки в Витебскую область.
Главные тезисы
- Лукашенко анонсировал поставку ракетного комплекса “Орешник” на боевое дежурство, вызывая возмущение в международном сообществе.
- Белорусский диктатор уверен в готовности использовать ракету “Орешник” в случае негативных событий, демонстрируя свою готовность к насилию.
- Лукашенко цинично вспоминает мирные договоренности и обвиняет оппонентов в обмане, что, по его мнению, привело к нынешней ситуации.
Лукашенко угрожает миру российской ракетой "Орешник"
Белорусский диктатор назвал баллистическую ракету "Орешник" "страшным оружием".
Он цинично вспомнил, что на минской площадке в свое время были достигнуты мирные договоренности, но оппоненты якобы решили действовать путем обмана, что и привело к нынешней ситуации.
Оказывается, не договорились. Оказывается, приехали в Минск, чтобы Россию и нас обмануть. Обманули. Ну, допрыгались. Уже два миллиона погибли? Нормально жили. И поляки, и литовцы и так далее.
